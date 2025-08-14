Leonardo DiCaprio trauert Rolle nach, die er abgelehnt hat

In dem „Meisterwerk“ (Leonardo DiCaprio) spielte dann Mark Wahlberg die Hauptrolle und beeindruckte buchstäblich mit Größe.

Leonardo DiCaprio bekommt viele Rollen angeboten, die meisten lehnt er ab. Doch eine Absage tut ihm bis heute weh und er bezeichnete sie nun als einen Fehler.

So wurde ihm in den 90er-Jahren die Hauptrolle in „Boogie Nights“ angeboten. Darin hätte er den Pornostar Dirk Diggler gespielt. DiCaprio sagte ab, weil er bereits für „Titanic“ unterschrieben hatte. Auch wenn der Oscar-Hit für ihn zum Game Changer in Hollywood wurde, bereut er seine Entscheidung, wie er in einem Interview mit „Esquire“ erklärte.

Ein wenig schloss wohl die Wunde, dass der Schauspieler nun doch noch in einem Film von Paul Thomas Anderson auftritt. „One Battle After Another“ kommt am 25. September in die Kinos. Anderson ist längst einer der prägenden amerikanischen Filmregisseure, doch erst nach „Boogie Nights“ und dem folgenden „Magnolia“ hatte er seinen Durchbruch – und wurde auch zu einem Regisseur, der die großen Stars führen kann wie kaum ein anderer in Hollywood.

Leonardo DiCaprio schwärmt von „Boogie Nights“

„Boogie Nights“, so DiCaprio in dem Gespräch, an dem auch Anderson teilnahm, sei einer der „großen Filme meiner Generation“. Und: „Ich kann mir niemanden außer Mark in dieser Rolle vorstellen. Als ich den Film endlich gesehen habe, fand ich ihn einfach großartig.“

Wahlbergs Figur Eddie wird in „Boogie Nights“ vom jugendlichen Tellerwäscher in einem Nachtclub zu einem der angesagtesten Pornostars, als er vom Filmemacher Jack Horner (Burt Reynolds) entdeckt wird und anderen Darstellern buchstäblich körperlich etwas voraus hat. In weiteren Rollen sind in dem feinfühligen Zeitporträt auch Julianne Moore, Heather Graham, Don Cheadle, John C. Reilly, William H. Macy und Philip Seymour Hoffman zu sehen.

Wahlberg hatte bereits zuvor mit Leonardo DiCaprio zusammengearbeitet („Jim Carroll – In den Straßen von New York“, 1995) und stand auch in „The Departed“ (2007) an seiner Seite. Bis heute gilt „Boogie Nights“ als seine beste schauspielerische Leistung. Beide sind seit den 90ern befreundet.

In „One Battle After Another“ spielt DiCaprio Bob Ferguson, einen ehemaligen Revolutionär, der vom Polizisten Steven Lockjaw (Sean Penn) gejagt wird. Wie der Oscar-Preisträger ebenfalls in dem Interview in „Esquire“ bestätigte, wollte er schon seit 20 Jahren mit Anderson zusammenarbeiten, fand aber erst jetzt die Rolle für ihn wie maßgeschneidert.