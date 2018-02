Liam Gallagher behauptet, deutsche Polizei habe ihm Zähne mit einer Zange gezogen

In einem neuen Interview mit der britischen Tageszeitung „The Guardian“ behauptet Liam Gallagher, deutsche Polizisten hätten ihm zwei seiner Schneidezähne mit einer Zange gezogen. Der Sänger spielt damit auf einen seiner unrühmlichen Ausraster an, der 2002 in München zu einer Verhaftung führte.

Gallagher selbst behauptet, die Band sei damals Opfer eines „grundlosen Angriffs durch eine Gruppe Jugendlicher“ geworden und dass er durch die Polizei bewusstlos geschlagen wurde. Der Ex-Oasis-Sänger erinnert sich im Gespräch mit dem Guardian wie folgt:

„Wenn ich dir ins Gesicht schlagen würde, würdest du denken, du hast eine dicke Lippe riskiert, richtig? Nur hatte ich keine dicke Lippe riskiert. […] Ich sehe die Sache wie folgt: Es fing alles damit an, dass ich einen der Bullen in der verdammten Lobby getreten habe und danach im verdammten Knast aufgewacht bin. Daher glaube ich, dass sie mir einen Hieb auf den Kopf versetzt haben in dem verdammten Van und sie sich danach gedacht haben ‚Fick dich, du Fotze!‘ Denn sie (seine Zähne, Anm.) waren perfekt herausgezogen. Sie sagten: ‚Oh, als du die Treppen heraufkamst, bist du gestolpert und hast sie dir dort ausgeschlagen.‘ Aber dann wären sie gebrochen, oder nicht?“

Für Liam Gallagher scheint der Fall demnach, 15 Jahre später, glasklar: „Sie haben sie mir verdammt nochmal gezogen, weil ich einen ihrer alten Säcke getreten habe!“

Die Polizei München hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen Gallaghers geäußert.