One Direction in tiefer Trauer: Statement zum Tod von Liam Payne

Die Jungs von One Direction haben ihren „Bruder" Liam Payne verloren.

Liam Payne, Mitglied der inzwischen aufgelösten Band One Direction, wurde am Mittwoch, dem 16. Oktober, tot aufgefunden. Berichten zufolge sprang er vom Balkon seines Hotels in Buenos Aires. Nun teilten die ehemaligen Bandmitglieder einen Instagram-Post zu Paynes Gedenken.

Sie müssen den Tod „ihres geliebten Bruders“ verarbeiten

Bereits 2016 gab die Boygroup bekannt, eine Schaffenspause einlegen zu wollen. Somit ist auch der letzte Auftritt einige Jahre her. Der One Direction-Instagram-Account war seitdem größtenteils inaktiv. Doch nun teilten die Ex-Mitglieder Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan und Zayn Malik auf der Plattform ihre Erschütterung mit.

One Direction: Ihr Statement auf Instagram

„Wir sind völlig am Boden zerstört über die Nachricht von Liams Tod. Mit der Zeit und wenn jeder dazu in der Lage ist, wird es mehr zu sagen geben. Aber vorerst werden wir uns etwas Zeit nehmen, um zu trauern und den Verlust unseres Bruders, den wir sehr liebten, zu verarbeiten. Die Erinnerungen, die wir mit ihm geteilt haben, werden für immer bei uns bleiben. Im Moment sind unsere Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und den Fans, die ihn an unserer Seite geliebt haben. Wir werden ihn schrecklich vermissen. Wir lieben dich, Liam. Louis, Zayn, Niall und Harry“

Ebenso würdigten Styles, Tomlinson und Malik den verstorbenen Sänger auf ihren privaten Kanälen. So schrieb Styles:

„Seine größte Freude war es, andere Menschen glücklich zu machen, und es war eine Ehre, ihm dabei zur Seite zu stehen. Liam lebte sehr offen, trug sein Herz auf der Zunge und hatte eine Lebensenergie, die ansteckend war. Er war warmherzig, hilfsbereit und unglaublich liebevoll. Die Jahre, die wir zusammen verbracht haben, werden für immer zu den schönsten Jahren meines Lebens gehören. Ich werde ihn immer vermissen, mein lieber Freund.“

Für Tomlinson sei Payne der „wichtigste Teil von One Direction“ gewesen. Mit einer direkten Widmung an Payne schrieb er: „Ich möchte, dass du weißt, dass ich der Onkel sein werde, den Bear [Liams Sohn] braucht, wenn er mich jemals braucht, und dass ich ihm Geschichten darüber erzähle, wie toll sein Vater war.“

Auch Zayn Malik, der die Gruppe bereits 2015 verließ, teilte auf der Plattform ein Schreiben an Payne. So hätte Payne ihn durch die schwierigsten Phasen seines Lebens begleitet. „Ich kann dir nicht erklären, was ich dafür geben würde, dich ein letztes Mal in die Arme zu nehmen und mich richtig von dir zu verabschieden und dir zu sagen, dass ich dich von Herzen geliebt und respektiert habe.“

Ein eigenes Statement auf Niall Horans Account blieb bisher aus. Die Kommentarspalten der One-Direction-Postings sind von der Anteilnahme und dem Kummer der Fans gefüllt. So kommentierte ein Fan: „Liam hat versprochen, 1D wieder zusammenzubringen und das hat er wohl auch getan… Aber zu welchem Preis?“