Harry Styles küsst Mann bei SNL – ist das noch Queerbaiting?

Ein Kuss, ein Satz – und das Internet dreht durch. Harry Styles griff beim SNL-Monolog die Queerbaiting-Debatte auf und lieferte eine Antwort der anderen Art.

Harry Styles küsste bei seinem SNL-Auftritt am 14. März 2026 den Comedian Ben Marshall auf den Mund. Der Gag gipfelte einen Eröffnungsmonolog, in dem der britische Popstar die seit Jahren anhaltenden Vorwürfe des Queerbaitings direkt aufgriff. Im Studio erntete er Gelächter und Applaus; in den sozialen Netzwerken verbreitete sich der Moment kurz darauf viral.

Styles’ Rückkehr zu SNL

Für Styles war der Auftritt eine besondere Rückkehr. Bereits 2019 hatte er bei Saturday Night Live sowohl als Host als auch als musikalischer Gast auf der Bühne gestanden – kurz nach der Veröffentlichung seines Albums „Fine Line“. Der Doppelauftritt gilt in der Show als seltene Rolle. Sie ist meist nur besonders populären Künstler:innen vorbehalten.

Auch diesmal übernahm Styles beide Aufgaben. Neben seinem Monolog trat er in mehreren Sketchen auf und zeigte sich selbstironisch in unterschiedlichen Rollen.

Musikalisch stellte er zwei neue Songs vor: „Dance No More“ und „Coming Up Roses“. Beide Tracks stammen aus seinem aktuellen Album und wurden erstmals live im US-Fernsehen performt.

Ein Monolog über Queerbaiting

Im Zentrum seines Monologs stand ein Thema, das Styles seit Jahren begleitet: Queerbaiting. Der Begriff beschreibt eine Strategie aus Popkultur und Marketing. Dabei spielen Künstler:innen, Serien oder Marken mit queeren Andeutungen, Symbolik oder Ästhetik – ohne diese tatsächlich zu bestätigen. Die Kritik besteht darin, dass aus kommerziellen Gründen gezielt ein LGBTQ-Publikum angesprochen werden soll, ohne echte Repräsentation zu liefern.

Styles griff diese Diskussion direkt auf. Rückblickend auf seine Karriere erinnerte er daran, dass bereits 2019 viel über seine Kleidung und sein Auftreten gesprochen worden sei. Manche hätten seine genderfluide Mode als queer gelesen – und daraus den Vorwurf des Queerbaitings abgeleitet.

Mit einem Augenzwinkern reagierte er: „Vielleicht wisst ihr einfach nicht alles über mich“, sagte er in Richtung Publikum.

Am Ende des Monolog kamen mehrere weibliche Cast-Mitglieder kamen nacheinander auf die Bühne um einen Kuss von Styles zu bekommen. Als schließlich der erste Mann, Comedian Ben Marshall, auftauchte, küsste Styles ihn auf den Mund und kommentierte trocken: „Nun das ist queerbaiting.“ Hier könnt ihr ab Minute neun seinen Moog in voller länge sehen:

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Zwischen Privatsphäre und öffentlicher Interpretation

Die Debatte um Styles und Queerbaiting ist nicht neu. Seit Jahren wird der Sänger für seine genderfluide Mode und seine offene Bühnenästhetik diskutiert – bei gleichzeitig vagen Aussagen über sein Privatleben. Styles selbst betont in Interviews, dass er seine Sexualität nicht öffentlich labeln möchte und sein Privatleben bewusst schützt. Einige Beobachter:innen verweisen darauf, dass er öffentlich bislang ausschließlich in heterosexuell gelesenen Beziehungen zu sehen war. Gleichzeitig spielt seine Bühnenästhetik bewusst mit queeren Codes.

Für viele Fans ist Styles dennoch eine queere Pop-Ikone. Er schwenkt auf Konzerten Pride-Flaggen und spielt mit Geschlechterrollen in Mode und Performance. Kritiker:innen wiederum argumentieren, dass diese Symbolik ohne klare Positionierung problematisch sei – zumal er damit Geld verdient.

Rückblick: Die „Larry“-Ära bei One Direction

Ein Blick in Styles’ frühere Karriere zeigt, wie stark öffentliche Projektionen seine Person schon lange begleiten. Während seiner Zeit bei One Direction entstand in der Fangemeinde ein massiver Online-Ship zwischen Styles und Bandkollege Louis Tomlinson. Unter dem Namen „Larry“ – einer Kombination ihrer Vornamen – entwickelte sich die Theorie einer heimlichen Beziehung. Die Spekulationen wurden so intensiv, dass beide mehrfach versuchten, die Gerüchte öffentlich zu entkräften.

Heute wirkt die aktuelle Debatte für manche wie eine Umkehr dieser Dynamik. Früher kämpfte Styles gegen queere Fan-Theorien an. Heute wird ihm vorgeworfen, queere Andeutungen bewusst zu nutzen.

Humor statt Klarstellung

Ob als ironischer Kommentar, bewusste Provokation oder schlicht als Gag – Styles entschied sich für Humor statt Klarstellung. Der Kuss lieferte keine eindeutige Antwort auf die Debatte. Er zeigte jedoch, dass der Sänger die Diskussion kennt und sie inzwischen selbstironisch in seine öffentliche Persona integriert hat.