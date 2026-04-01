Louis Tomlinson in Berlin: Alles zur Show in der Uber Arena

Setlist, Tickets, Einlass-Zeiten und Anreise: Alles, was Fans zur Louis-Tomlinson-Show am 1. April in der Berliner Uber Arena wissen müssen.

Ex-One-Direction-Mitglied Louis Tomlinson ist auf Welttournee. Der Brite, nun auch als Solokünstler für Songs wie „Back to You“ oder „Just Hold On“ bekannt, spielt am 01. April 2026 ein Konzert in der Hauptstadt.

Tickets: Preise und Verfügbarkeit

Sitzplatzkarten für das Konzert sind über Eventim ab 71,50 Euro verfügbar. Stehplätze sind noch für 83 Euro erhältlich. Auch über die Website der Uber Arena können Tickets für die Show erworben werden.

Venue: Wo findet das Konzert statt?

Die Show findet in der Uber Arena in Berlin-Friedrichshain statt. Die Adresse lautet Uber-Platz 1, 10243 Berlin.

Zeiten: Wann geht es los?

Um 18:00 Uhr startet der Einlass in die Arena. Der offizielle Konzertbeginn mit dem Voract ist um 19:00 Uhr. Ab 20:00 Uhr ist Louis Tomlinson dann auf der Bühne zu erwarten.

Support: Wer ist mit dabei?

Als Support auf seiner „How Did We Get Here“-Tour hat Tomlinson die britische Indie-Pop-Band Pale Waves dabei. Die Band feierte ihren Durchbruch bereits als Voract für Five Seconds of Summer und versteht es, die Stimmung des Publikums gekonnt vorzubereiten.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Uber Arena liegt im Berliner Stadtteil Friedrichshain und ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. In fußläufiger Distanz befindet sich der Bahnhof Warschauer Straße mit S- und U-Bahn-Anschluss. Auch vom Ostbahnhof ist die Halle fußläufig erreichbar. Die Buslinien 140, 142, 147, 240, 248, 347 und N40 (Nachtbus) fahren ebenfalls zur Arena.

Anreise mit dem Auto und Parken

Mit dem Auto gelangt man über die A24 (Richtung Pankow) oder die A9 (über die A100, Ausfahrt Tempelhofer Damm) ins Stadtgebiet und von dort weiter nach Friedrichshain. Bei Großveranstaltungen ist wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens mehr Zeit einzuplanen.

Direkt an der Halle befindet sich ein Parkhaus der Uber Arena. Zudem gibt es zwei CONTIPARK-Parkhäuser am Uber-Platz sowie ein Parkhaus der East Side Mall gegenüber. Außerdem steht die DB BahnPark Tiefgarage am Ostbahnhof zur Verfügung.

Setlist: Auf welche Songs darf man sich freuen?

Welche Tracks Louis Tomlinson genau performen wird, ist noch nicht bekannt. Im Folgenden eine Setlist der bisherigen Konzerte auf der Tour:

Lemonade

On Fire

Written All Over Your Face

Out of My System

Bigger Than Me

Saturdays

We Made It

Dark to Light

Broken Bones

Defenceless

Just Hold On

Lazy

Sunflowers

Lucid

Jump the Gun

Imposter

Sanity

Kill My Mind

Face the Music

Silver Tongues

The Observer

The Answer

Miss You

Palaces

Was gibt es noch zu beachten?

Frühes Erscheinen lohnt sich. Die Uber Arena ist groß und es wird viel los sein. Daher empfiehlt es sich, ausreichend Zeit einzuplanen und die Location etwas früher aufzusuchen. Zudem sollte auf zu große Taschen verzichtet werden, da diese in manchen Arenen nicht gestattet sind.

Am 2. April spielt Tomlinson eine weitere Show in Köln in der Lanxess Arena. Am 17. April gastiert er in der Olympiahalle München.