Louis Tomlinson in Berlin: Alles zur Show in der Uber Arena
Setlist, Tickets, Einlass-Zeiten und Anreise: Alles, was Fans zur Louis-Tomlinson-Show am 1. April in der Berliner Uber Arena wissen müssen.
Ex-One-Direction-Mitglied Louis Tomlinson ist auf Welttournee. Der Brite, nun auch als Solokünstler für Songs wie „Back to You“ oder „Just Hold On“ bekannt, spielt am 01. April 2026 ein Konzert in der Hauptstadt.
Tickets: Preise und Verfügbarkeit
Sitzplatzkarten für das Konzert sind über Eventim ab 71,50 Euro verfügbar. Stehplätze sind noch für 83 Euro erhältlich. Auch über die Website der Uber Arena können Tickets für die Show erworben werden.
Venue: Wo findet das Konzert statt?
Die Show findet in der Uber Arena in Berlin-Friedrichshain statt. Die Adresse lautet Uber-Platz 1, 10243 Berlin.
Zeiten: Wann geht es los?
Um 18:00 Uhr startet der Einlass in die Arena. Der offizielle Konzertbeginn mit dem Voract ist um 19:00 Uhr. Ab 20:00 Uhr ist Louis Tomlinson dann auf der Bühne zu erwarten.
Support: Wer ist mit dabei?
Als Support auf seiner „How Did We Get Here“-Tour hat Tomlinson die britische Indie-Pop-Band Pale Waves dabei. Die Band feierte ihren Durchbruch bereits als Voract für Five Seconds of Summer und versteht es, die Stimmung des Publikums gekonnt vorzubereiten.
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Die Uber Arena liegt im Berliner Stadtteil Friedrichshain und ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. In fußläufiger Distanz befindet sich der Bahnhof Warschauer Straße mit S- und U-Bahn-Anschluss. Auch vom Ostbahnhof ist die Halle fußläufig erreichbar. Die Buslinien 140, 142, 147, 240, 248, 347 und N40 (Nachtbus) fahren ebenfalls zur Arena.
Anreise mit dem Auto und Parken
Mit dem Auto gelangt man über die A24 (Richtung Pankow) oder die A9 (über die A100, Ausfahrt Tempelhofer Damm) ins Stadtgebiet und von dort weiter nach Friedrichshain. Bei Großveranstaltungen ist wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens mehr Zeit einzuplanen.
Direkt an der Halle befindet sich ein Parkhaus der Uber Arena. Zudem gibt es zwei CONTIPARK-Parkhäuser am Uber-Platz sowie ein Parkhaus der East Side Mall gegenüber. Außerdem steht die DB BahnPark Tiefgarage am Ostbahnhof zur Verfügung.
Setlist: Auf welche Songs darf man sich freuen?
Welche Tracks Louis Tomlinson genau performen wird, ist noch nicht bekannt. Im Folgenden eine Setlist der bisherigen Konzerte auf der Tour:
- Lemonade
- On Fire
- Written All Over Your Face
- Out of My System
- Bigger Than Me
- Saturdays
- We Made It
- Dark to Light
- Broken Bones
- Defenceless
- Just Hold On
- Lazy
- Sunflowers
- Lucid
- Jump the Gun
- Imposter
- Sanity
- Kill My Mind
- Face the Music
- Silver Tongues
- The Observer
- The Answer
- Miss You
- Palaces
Was gibt es noch zu beachten?
Frühes Erscheinen lohnt sich. Die Uber Arena ist groß und es wird viel los sein. Daher empfiehlt es sich, ausreichend Zeit einzuplanen und die Location etwas früher aufzusuchen. Zudem sollte auf zu große Taschen verzichtet werden, da diese in manchen Arenen nicht gestattet sind.
Am 2. April spielt Tomlinson eine weitere Show in Köln in der Lanxess Arena. Am 17. April gastiert er in der Olympiahalle München.