Liam Payne: Rita Ora spielt „For You“ live und bricht in Tränen aus

Auf einem Konzert in Japan gedachte die Sängerin Liam Payne mit ihrem gemeinsamen Song.

In der Nacht vom 16. Oktober ging die Nachricht von Liam Paynes Tod um die Welt. Der One-Direction-Sänger ist im Alter von 31 Jahren nach dem Sturz von einem Balkon im dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires ums Leben gekommen.

Nur wenige Stunden nach der Nachricht seines tragischen Tods hat Rita Ora ihren Kollegen auf einem Konzert im japanischen Osaka mit einem Song geehrt. Sie spielte das mit Payne gemeinsam aufgenommene Duett „For You“, das 2018 im Soundtrack von „Fifty Shades of Grey – Befreite Lust“ erschien.

Sichtlich ergriffen musste sie abbrechen

Bei der Performance auf der Leinwand im Hintergrund: Ein Foto von Ora zusammen mit dem nur wenige Stunden zuvor verstorbenen Sänger. Nach der Hälfte des Songs bat Ora ihr Publikum: „Ich kann das gerade nicht singen – könnt ihr es für mich tun?“, während sie auf einem Podest saß, den Kopf in die Hände legte und zu weinen schien.

Kurz vor dem Gitarrensolo verließ die Sängerin dann mit verschränkten Armen die Bühne. „Es tut mir Leid“, richtete sie an ihre Fans, bevor sie verschwand. Nach dem Auftritt teilte Rita Ora auf ihren Social-Media-Kanälen das Foto von Payne und ihr im Studio, das auch auf dem Konzert zu sehen gewesen war.

„Ich bin am Boden zerstört. Er hatte die freundlichste Seele, ich werde ihn nie vergessen“, schrieb sie in ihrem Post. „Ich habe es so sehr geliebt, mit ihm zu arbeiten – es war einfach eine Freude, mit ihm zusammen zu sein, auf und abseits der Bühne. Diese tragische Nachricht bricht mir das Herz. Ich sende all meine Liebe und Gebete an seine Familie und seine Angehörigen. Unser Song ,For You‘ bekommt jetzt eine ganz neue Bedeutung für mich. R.I.P.“, so die Sängerin und Schauspielerin.

Rita Ora reiht sich mit ihren Gedanken und Wünschen damit zu den vielen Prominenten ein, die seit dem gestrigen Donnerstag (17. Oktober) Liam Payne öffentlich gedenken. Unter ihnen seine One-Direction-Bandmitglieder Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik und Niall Horan. Außerdem Wegbegleiter:innen wie Katie Waissel oder Rebecca Ferguson.