Rapper Rich Homie Quan mit 34 Jahren verstorben

Rich Homie Quan ist im Alter von 34 Jahren verstorben. Sein musikalischer Durchbruch kam 2013 mit der Single „Type of Way".

Die Musikszene trauert um den plötzlichen Tod von Rich Homie Quan, mit bürgerlichem Namen Dequantes Devontay Lamar. Der Künstler starb im Alter von nur 34 Jahren in seinem Haus in Atlanta. Die Todesursache ist bisher unklar, seine Familie bestätigte den Tod am Donnerstag (05. September).

Der Rapper wurde 1989 in Atlanta, Georgia, geboren und begann seine Karriere nach einem Gefängnisaufenthalt. In einem Interview von 2014 sagte er: „Ich hatte zwei Vorstrafen und versuchte mich mehr auf meine Kunst zu konzentrieren. Es begann mit Gedichten, aber dann wollte ich diese Gedichte zu Beats bringen.“

Vom Untergrund zum Mainstream

Sein Debütmixtape I GO IN ON EVERY SONG erschien 2012 und erregte bereits Aufmerksamkeit in der Rap-Welt. Mit STILL GOIN IN folgte noch im selben Jahr eine weitere Veröffentlichung. Diese Mixtapes legten den Grundstein für seinen Erfolg, und im Februar 2013 landete STILL GOIN IN: RELOADED auf den Billboard-Charts.

Sein erster großer Erfolg kam 2013 mit der Single „Type of Way“, die es in die Top 50 der US-Singlecharts schaffte. Mit diesem Song eroberte er die Mainstream-Bühne und etablierte sich als ein wichtiger Vertreter der Atlanta-Rap-Szene. Die „New York Times“ beschrieb ihn damals als Teil einer „aufstrebenden Generation von Rappern in Atlanta, die ihre Zeilen mit Melodie und Herz vortragen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein Jahr später stieg Rich Homie Quan durch die Zusammenarbeit mit Young Thug und dem Hip-Hop-Kollektiv Rich Gang weiter auf. Gemeinsam veröffentlichten sie den Hit „Lifestyle“, der 2014 Platinstatus erreichte und zu einem weltweiten Erfolg wurde.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2015 brachte Rich Homie Quan seinen größten Solo-Hit auf den Markt: „Flex (Ooh Ooh Ooh)“. Der Song erreichte Platz 26 der Billboard Hot 100 und inspirierte einen Tanztrend, der auf der damals populären Plattform Vine viral ging. Die Dance-Challenge „Hit the Quan“ wurde ebenfalls von diesem Erfolg getragen. Für „Flex“ wurde er für zwei BET Hip Hop Awards und einen iHeartRadio Music Award nominiert.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Trotz seines musikalischen Erfolges war Rich Homie Quans Karriere von persönlichen und rechtlichen Schwierigkeiten überschattet. Er hatte Konflikte mit seiner ehemaligen Plattenfirma T.I.G. und wurde 2017 in Georgia wegen Drogenbesitzes festgenommen. Seine letzte EP, FAMILY & MULA, erschien 2022.

In einem Interview erklärte Quan, wie wichtig es ihm sei, eine positive Botschaft zu hinterlassen, insbesondere für seine vier Kinder. „Ich möchte, dass die Botschaft inspirierend ist, dass sie motiviert und Kraft gibt,“ sagte er.

Letzte Hommage

Nach Bekanntwerden seines Todes strömten Fans und Kollegen in die sozialen Medien, um ihre Trauer und ihr Beileid auszudrücken. Der R&B-Sänger Jacquees, ein langjähriger Freund und Partner, postete auf Instagram ein gemeinsames Foto mit Quan und schrieb: „Mein Bruder!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Rapper 2 Chainz drückte ebenfalls seine Bestürzung aus und bedauerte, dass sie kürzlich noch darüber gesprochen hatten, ein gemeinsames Musikvideo zu drehen.