Liam Payne: Jetzt äußert sich die Familie zum Tod des Sängers

„Wir sind untröstlich. Liam wird für immer in unseren Herzen leben“, so eine Sprecherin der Hinterbliebenen.

Die Familie von Liam Payne hat sich nach dem tragischen Ableben des Sängers gemeldet und mitgeteilt, dass sie „völlig am Boden zerstört“ ist. Das ehemalige Mitglied von One Direction starb am 16. Oktober im Alter von 31 Jahren, nachdem er aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires gestürzt war.

„Wir werden ihn als freundliche, lustige und mutige Seele in Erinnerung behalten“

Von ihrem Familienhaus in Codsall (nordwestlich der englischen Stadt Wolverhampton) aus erklärte ein Familienmitglied laut „MailOnline“: „Wir sind völlig am Boden zerstört von dieser Nachricht.“ Laut Medienberichten sollen sich auf dem Anwesen seine Mutter Karen, eine Krankenschwester, sein Vater Geoff, tätig als Monteur, und die ältere Schwestern Nicola und Ruth in Trauer versammelt haben.

In einem weiteren Statement, das laut dem „Telegraph“ von einer Sprecherin der Familie herausgegeben wurde, heißt es: „Wir sind untröstlich. Liam wird für immer in unseren Herzen leben und wir werden ihn als freundliche, lustige und mutige Seele in Erinnerung behalten. Wir unterstützen uns gegenseitig so gut wir können als Familie und bitten um Privatsphäre und Freiraum in dieser schrecklichen Zeit.“

Zahlreiche Stars teilen Beileidsbekundungen

Eine Vielzahl prominenter Personen, wie Paris Hilton, Flavor Flav oder auch Zedd hat über die Plattformen Instagram und X auf die Todesnachricht reagiert. Auch Liam Gallagher äußerte sich zum Dahinscheiden des Ex-One-Direction-Mitglieds und erinnerte daran, dass man das Leben wertschätzen sollte: „Das Leben ist kostbar, Kinder, und ihr habt es nur EINMAL, macht es gut, LG x.“

Liam Payne: Drogen, Stalking, Suizidgedanken

Noch immer ist nicht bekannt, ob es sich beim Balkonsturz Paynes möglicherweise um einen Suizid handelte. Denn der Musiker führte kein stetes Leben. So erhob seine Ex-Partnerin Maya Henry 2022 gegen ihn den Vorwurf, dass er sie stalken würde. Im Podcast „Impaulsive“ sprach Liam Payne – ohne Namen zu nennen – von gewaltsamen Konflikten innerhalb von One Direction. Im Podcast „The Diary of a CEO“ gab er außerdem zu Protokoll, dass er 2019 durch Drogen- und Alkoholexzesse „am Tiefpunkt“ seines Lebens gewesen sei. Schon damals habe er eigenen Angaben zufolge Selbstmordgedanken gehabt.

Die argentinische Polizei ermittelt derzeit zu den Todesumständen. Eine Autopsie ist auch geplant.