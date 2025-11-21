Lily Allen: Warum WEST END GIRL für sie ein Akt der Verzweiflung war

Lily Allen erklärt, weshalb WEST END GIRL aus tiefer Verzweiflung entstand und wie die Trennung von David Harbour das verletzlichste Album ihrer Karriere prägte.

Lily Allen hat eingeräumt, dass die Produktion ihres jüngsten Albums WEST END GIRL „ein Akt der Verzweiflung” gewesen sei.

Im Interview mit „CBS News“ erklärte die Sängerin, sie habe die Platte zunächst nicht als „kommerzielles Unterfangen“ betrachtet. „Während ich daran schrieb, war ich mir bis kurz vor der Veröffentlichung nicht wirklich sicher, ob es jemals das Licht der Welt erblicken würde. Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt: Ist das etwas, das ich mit der Welt teilen möchte?“, sagte sie.

Sie führte weiter aus: „Es ist eine seltsame Idee, dass man sich als Künstler fragt: Sollte ich wirklich meine Gedanken als Teil meiner Kunst mit anderen teilen? Das ist irgendwie verrückt, dass wir als Menschen an diesem Punkt angelangt sind.“

Zuvor hatte Allen betont, WEST END GIRL sei kein „grausames Album“, und dass sie trotz der Umstände, die zu dieser Platte geführt hätten, nicht mehr „verwirrt oder wütend“ sei.

Ein Album über David Harbours Affäre

WEST END GIRL ist Allens fünftes Studioalbum und die erste neue Veröffentlichung seit sieben Jahren. Sie bezeichnete es in Interviews als ihr bislang verletzlichstes Werk. „Das Album ist in einer Weise verletzlich, wie es meine Musik vielleicht noch nie zuvor war – jedenfalls nicht im Rahmen eines ganzen Albums“, erklärte sie laut „NME“.

Seitensprünge und Sexspielzeuge

Die Platte erzählt detailliert von den Seitensprüngen, die ihr ehemaliger Ehemann und „Stranger Things“-Darsteller David Harbour begangen haben soll. In den Songs singt Allen über Affären, eine Sexsucht und tütenweise Sexspielzeuge ihres Ex-Mannes. Erst unlängst meldete sich Kostümbildnerin Natalie Tippett öffentlich zu Wort und gestand, eine Affäre mit dem Schauspieler gehabt zu haben.

Die Trennung von Harbour habe sie stark belastet, sagte Allen in Interviews nach der Albumveröffentlichung, und beinahe ihre Abstinenz gefährdet.

Trennung von „Stranger Things“-Schauspieler David Harbour

Allen war bis vor Kurzem mit Schauspieler David Harbour liiert, der aus der Serie „Stranger Things“ bekannt ist. Laut „NME“ lernten sich beide 2019 über die Dating-App Raya kennen. Im September 2020 heirateten sie in einer intimen Zeremonie in Las Vegas.

Anfang dieses Jahres kamen erstmals Gerüchte über eine Trennung auf. Anfang des Jahres erklärte Allen laut „NME“, sie habe sich in eine Therapieeinrichtung begeben, um die „emotionalen Turbulenzen“ der Trennung zu verarbeiten.