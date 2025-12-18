David Harbour rastet aus: Bizarrer Hut-Klau in Bar endet mit Gebet auf Straße

Skurriler Vorfall in kalifornischer Bar: David Harbour entreißt Fan die Kopfbedeckung. Was war los?

David Harbour geriet erneut in den Fokus der Medien. Diesmal aufgrund einer skurrilen Interaktion in einer Bar: Er soll einem Fan seine Kopfbedeckung heruntergerissen haben und damit weggerannt sein – nur warum?

Negativ-Schlagzeilen reißen nicht ab

Seit der Release des Albums WEST END GIRL im Oktober 2025 von Ex-Partnerin Lily Allen scheinen die Negativ-Schlagzeilen zu dem „Stranger Things“-Darsteller kein Ende zu nehmen. Auf der Platte besingt die 40-Jährige die Affären, die wohl tütenweise existierenden Sexspielzeuge im Besitz ihres noch Ehe-Mannes sowie eine angebliche Sex-Sucht von David Harbour. Dieser äußerte sich bisher zu keinem dieser Vorwürfe, sorgte aber nun selber für Bad Press.

Hut-Klau in einer Bar

In einem Video, das „TMZ“ vorliegt – jedoch bisher nicht veröffentlicht wurde – soll der 50-Jährige zu sehen sein, wie er eine kalifornische Kneipe namens Encinitas Ale House betrat und kurze Zeit später mit einer fremden weißen Cap in der Hand nach draußen rannte. Anschließend soll er über seine Schulter geblickt und dem Besitzer entgegengerufen haben: „Komm schon, Mann, fang mich doch, verdammt!“

Daraufhin schien der angeblich Beklaute die Verfolgung aufzunehmen, dabei warf er verzweifelt seine Hände in die Luft und rief dem Schauspieler nach: „Was zum Teufel habe ich dir getan, Mann?“ Augenblicke später strömten wohl mehrere Personen, die den Kappen-Besitzer offenbar kannten, ebenfalls aus der Bar, um zu sehen, was los war.

Zum gleichen Zeitpunkt soll in dem Clip eine Frauenstimme zu hören sein, die flehte: „Fangt keinen Streit an!“ Kurze Zeit später berichteten Beobachter:innen der Eigentümer der Kopfbedeckung sei in die Bar zurückgekehrt. Das Onlinemagazin teilte außerdem mit, dass die beiden danach getrennte Wege gegangen seien – ohne dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei.

Was davor geschah

Laut Augenzeug:innen-Berichten, die von „TMZ“ aufgegriffen worden sind, sei David Harbour mit einem Freund am Abend des 17. Dezember 2025 an dem Laden vorbeigelaufen. Der Mann mit der weißen Cap habe ihn erkannt und die Bar verlassen, um ihn zu begrüßen. Der Freund des Darstellers soll dem Fan unvermittelt erzählt haben, dass sie auf dem Weg seien, um sich noch mit ein paar Frauen zu treffen. Der Schauspieler soll daraufhin eingeworfen haben: „Nein, lass uns zu diesem Typen nach Hause gehen.“

Die Anwesenden sagten dem Newsportal, dass ihm die Interaktion komisch vorgekommen sei, weshalb er in die Bar zurückkehrte. Kurz darauf soll der Mime die Bar betreten, ihm die Kopfbedeckung runtergerissen haben und damit geflohen sein. Vor der Kneipe hatte der Darsteller angeblich den Hut auf den Boden geschmissen und die herauseilende Gruppe zur aktuellen Kriegssituation befragt. Dies habe den Schauspieler wohl emotional werden lassen, sodass er sich anschließend auf den Boden kniete und anfing zu beten.

Statements seitens Harbour und der Lokalität zu den Geschehnissen gibt es derzeit nicht.

Was könnte dafür die Erklärung sein?

Eine weitere Quelle meldete sich bei dem Unterhaltungsmedium und meint den Grund für den bizarren Vorfall zu wissen: Harbour erhielt mit Mitte 20 die Diagnose bipolare Störung, über die er in der Vergangenheit bereits öffentlich sprach. Der Gesundheitszustand des Schauspielers habe sich laut Insiderwissen wohl durch die viele Arbeit in diesem Jahr und die Lupe – die seit dem Öffentlich-Werden pikanter Details der vierjährigen Ehe mit Allen durch ihre Songs – auf ihn gerichtet wird, verschlechtert.

David Harbour schwieg bisher zu den Anschuldigungen der Sängerin und gibt auch sonst nicht viel über sich und sein Privatleben preis. Neben den öffentlichen Auftritten zum Start der fünften und letzten Staffel der Kultserie „Stranger Things“ im November lebt der Darsteller derzeit zurückgezogen. Seine Social-Media-Kanäle bespielte er schon seit längerer Zeit nicht mehr.