Lily Allen verkauft neues Album auf Butt-Plug-USB-Stick

Lily Allen

Ungewöhnliche Marketingaktion der britischen Sängerin: Lily Allen gibt ihre Platte auf USB-Sticks in Intimspielzeug-Form heraus.

Lily Allen hat eine außergewöhnliche Marketingstrategie für ihr neues Album gewählt. Auf ihrer Website bietet die britische Musikerin USB-Speichermedien in Form von Intimspielzeug an, die ihre neuen Songs enthalten.

Es geht nur um die Daten?

Die Geräte mit blau-weißem Punktemuster werden für 28,99 Euro auf ihrer Website verkauft. Erscheinungstermin ist aber erst der 30. Januar 2026. Und das Produkt soll nur in limitierter Ausführung erhältlich sein. Allen selbst bezeichnet die Artikel als „Neuheits-USB-Gerät, das ausschließlich zur Datenspeicherung gedacht ist“. Natürlich steckt aber mehr dahinter.

Musikalische Verarbeitung persönlicher Themen

Die ungewöhnliche Produktwahl steht im thematischen Zusammenhang mit Lily Allens neuem Album WEST END GIRL, das am 31. Oktober 2025 erschien. Zum Verständnis: In ihrem Track „Pussy Palace“ thematisiert die 39-Jährige das Auffinden verschiedener Sexspielzeuge und wirft ihrem Partner Untreue vor.

Hier einmal „Pussy Palace“zum Nachhören:

Die Platte enthält insgesamt zahlreiche Texte mit persönlichsten (wütenden) Anspielungen, die als Verweise auf das Ende ihrer Ehe mit Schauspieler David Harbour (unter anderem bekannt aus „Stranger Things“) zu deuten sind. Das Paar trennte sich Anfang 2024 nach fünf Jahren Ehe.

Hohe Nachfrage nach limitiertem Merchandise-Artikel

Die Website verzeichnet nach Angaben von mehreren Medienberichten einen starken Besucher:innenandrang, was auf großes öffentliches Interesse hindeutet. Bereits im Oktober hatte Allen bei ihrer Album-Veröffentlichungsparty ähnliche USB-Sticks kostenlos an Gäst:innen verteilt. Der aktuelle Verkauf scheint eine Fortsetzung dieser Marketingaktion zu sein.

