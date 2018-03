Lily Allen meldet sich mit zwei neuen Songs zurück

Lily Allen hat weitere Details zu ihrem demnächst erscheinendem vierten Studioalbum bekanntgegeben und zwei daraus entnommene, neue Songs veröffentlicht.

Das Album mit dem Titel NO SHAME soll am 9. Juni in den Verkauf gehen. Es ist Lily Allens erstes Album seit dem 2014er-Werk SHEEZUS. Musikalisch scheint NO SHAME eine Neuausrichtung zu werden, zumindest suggerieren das die beiden nun veröffentlichten Songs, „Three“ und „Higher“.

Während „Three“ eine melancholische Piano-Ballade ist, greift „Higher“ Elemente von Neo-RnB auf und basiert auf einem äußerst verschleppten, minimalen Beat. Hört euch die beiden Tracks hier an:

Die Musikerin sagt über ihr kommendes Album selbst folgendes:

„I believe that we as humans work through things by talking about them, and that’s what making music is, for me. It’s sharing things that you hope are going to connect with people, not that are going to connect with algorithms.“