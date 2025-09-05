Limp Bizkit: Neuer Song taucht durch TikTok-„Leak“ auf
TikTok-Drummerin leakt neuen Limp-Bizkit-Song – Fred Durst überrascht im Video.
Limp Bizkit könnten bald neue Musik veröffentlichen, zumindest deutet ein Video auf TikTok darauf hin. Die russische Schlagzeugerin Kristina Rybalchenko, die auf der Plattform als @kriss_drummer über 1,5 Millionen Follower:innen hat, postete einen Clip, in dem sie zu einem bislang unveröffentlichten Song der Band spielt.
Durst will Track nicht im Internet
Während der Track zu hören ist, taucht gegen Ende Limp-Bizkit-Frontmann Fred Durst im Video auf. In blauer Houston-Oilers-Jacke und gelben Shorts betritt er den Raum und sagt: „Kristina, das ist unser neuer Song. Er ist noch nicht draußen. Wie bist du da rangekommen?“ Anschließend bittet er sie, das Material nicht ins Internet zu stellen – doch genau das tat sie.
Hier ist der unveröffentlichte Song zu hören:
Sound erinnert an Klassiker
Ein offizieller Titel wurde nicht genannt, doch die Vocals stammen eindeutig von Fred Durst. Musikalisch erinnert das Stück an den Sound von „Take a Look Around“ aus dem Jahr 2000. In den Kommentaren reagierte Durst mit einem augenzwinkernden „You did it anyway?!“ samt Feuer-Emoji.
Limp Bizkit 2025
Die Band hat vor Kurzem ihre Europa-Tour beendet und legt derzeit eine Pause ein. Im November und Dezember steht die „Gringo Papi“-Tour in Südamerika an, unterstützt von Yungblud, 311, Ecca Vandal, Riff Raff und Slay Squad. Offiziell ist noch kein neues Album angekündigt, doch der Clip legt nahe, dass die Nu-Metal-Veteranen an frischem Material arbeiten.
Rybalchenko wiederum baut ihre Reichweite auf TikTok stetig aus. Neben Limp Bizkit covert sie regelmäßig Songs von Blink-182, Korn, Green Day, System of a Down oder The Offspring.