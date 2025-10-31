Neue Details zum Tod von Limp Bizkits Sam Rivers: War es eine Lungenembolie?

Korn-Sänger Jonathan Davis: Die letzten „großen, echten” Rockbands sind Limp Bizkit, Deftones und Korn

Sam Rivers stürzte wohl von der Toilette und zog sich eine Platzwunde zu. Der Rettungsdienst vermutet, dass er eine Lungenembolie erlitt.

Zum plötzlichen Tod von Sam Rivers sind weitere Erkenntnisse veröffentlicht worden. Demnach erlitt der Bassist von Limp Bizkit offenbar eine Lungenembolie und fiel anschließend von der Toilette.

„In einer Blutlache, mit dem Gesicht nach unten“

„TMZ“ ist in den Besitz der Tonaufnahme des Notrufs gelangt, den Rivers’ Freundin Keely aus seinem Haus in Florida absetzte. Weinend teilt sie der Notrufzentrale mit, sie habe Rivers im Badezimmer gefunden – „in einer Blutlache, mit dem Gesicht nach unten“. Auf Aufforderung der Leitstelle beginnt Keely mit einer Herzdruckmassage, bis der Rettungsdienst eintrifft.

Dieser findet Rivers kurz darauf im Badezimmer vor. Er weist eine Platzwunde am Kopf auf und war offenbar von der Toilette gestürzt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte ist der Musiker bereits tot.

Hinweis auf Lungenembolie

Laut Polizei seien Gesicht und Hals dunkelblau verfärbt, während der Rest des Körpers gerötet war – ein Hinweis auf eine mögliche Lungenembolie. Die endgültige Todesursache steht jedoch nach der Autopsie weiterhin aus.

Rivers war am 18. Oktober im Alter von 48 Jahren gestorben, wie die Band in einem Statement auf Instagram mitteilte. Dort schrieben die Bandkollegen: „Heute haben wir unseren Bruder verloren. Unseren Bandkollegen. Unseren Herzschlag.“ Rivers sei die Seele hinter jedem Song gewesen, hieß es weiter. Der Tod des Bassisten kam für die Band ebenso überraschend wie für die trauernden Fans.

Schwere Lebererkrankung vor zehn Jahren

Nach Medienangaben hatte Rivers 2015 Limp Bizkit wegen einer schweren Lebererkrankung, die er selbst auf Alkoholmissbrauch zurückführte, vorübergehend verlassen. Nach einer Lebertransplantation kehrte er 2018 zur Band zurück.

Laut „Bild“ erklärte Rivers’ Freundin Keely den Polizisten vor Ort, er habe seit der Transplantation zahlreiche Medikamente einnehmen müssen, zudem Cannabis konsumiert und gelegentlich Alkohol getrunken.