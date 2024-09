Linda Ronstadt schimpft Donald Trump offen einen „Vergewaltiger“

Für Ronstadt ist die angekündigte Tucson-Wahlkampfveranstaltung von Trump eine „Hass-Show“.

Sie möchte ihren Namen auf keinen Fall beschmutzen lassen. Auf Instagram veröffentlichte Linda Ronstadt ein Statement, in dem sie den Wahlkampfauftritt am 12. September von Donald Trump in ihrer Heimatstadt Tucson scharf verurteilte. Am Schluss ihres Posts bezeichnete sie den US-Präsidentschaftskandidaten als „Vergewaltiger“.

Trump verbreite Hass gegen Minderheiten

Da Trump die Veranstaltung in der nach ihr benannten Konzerthalle – Linda Ronstadt Music Hall – abhält, fühle sich die 78-Jährige dazu verpflichtet, etwas dagegen zu sagen. Es mache sie traurig, „dass der ehemalige Präsident seine Hass-Show nach Tucson bringt, eine Stadt mit tiefen mexikanisch-amerikanischen Wurzeln und einem fröhlichen, toleranten Geist“. Sie positioniere sich entschlossen gegen seine „giftige Politik, seinen Hass auf Frauen, Einwanderer und People of Color, seine Kriminalität, Unehrlichkeit und Ignoranz“.

Dies ist der Instagram-Post von Linda Ronstadt:

Ronstadt stellt sich hinter migrantische Familien

Am wichtigsten sei der Sängerin aber, für mexikanische Einwandererfamilien einzustehen, die der ehemalige US-Präsident in seiner Amtszeit systematisch internieren und trennen ließ: „Die Familientrennung hat Tausende von kleinen Kindern und Babys zu Waisen gemacht und ihre verzweifelten Mütter und Väter brutalisiert. Es bleibt eine humanitäre Katastrophe, die laut Physicians for Human Rights die Kriterien für Folter erfüllt. Es gibt kein Vergeben und kein Vergessen für das Leid, das er verursacht hat.“

Immer wieder diffamierte Trump während seines ersten Wahlkampfs männliche Migranten aus Mexiko als Sexualstraftäter. Im Mai 2023 wurde er schließlich selbst für den sexuellen Missbrauch von Frauen verurteilt. Ronstadt entlarvt am Ende ihres Statements diese Doppelmoral mit den folgenden, bissigen Worten: „Als Trump zum ersten Mal für das Amt des Präsidenten kandidierte, warnte er vor Vergewaltigern, die aus Mexiko einreisen. Ich mache mir Sorgen, dass der Vergewaltiger ins Weiße Haus kommt.“

Eine weitere Stimme für Kamala Harris

In einem kurzen Nachtrag richtet sich Ronstadt dann noch an Trumps Vizepräsidentschaftsanwärter J. D. Vance. Dieser machte erst kürzlich mit der Falschbehauptung Schlagzeilen, dass illegale Einwanderer:innen aus Haiti die Katzen von US-Bürger:innen essen würden.

Die Country-Legende nimmt indirekt auf den Vorfall Bezug, indem sie schreibt: „Ich habe als alleinerziehende Mutter zwei adoptierte Kinder in Tucson großgezogen. Sie sind beide erwachsen und leben in ihren eigenen Häusern. Ich lebe mit einer Katze. Bin ich eine halbe kinderlose Katzenlady, weil ich unverheiratet bin und meine Kinder nicht zur Welt gebracht habe?“ Sie schließt ihren Post damit ab, wen sie bei der US-Wahl im November unterstützen wird: „Diese Katzenlady wird mit Stolz für Kamala Harris und Tim Walz stimmen.“