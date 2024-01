Selena Gomez übernimmt Hauptrolle in Linda-Ronstadt-Biopic

Neben Selena Gomez sind als Mitwirkende Ronstadts Manager sowie Produzent James Keach bekannt.

Selena Gomez wird Linda Ronstadt in einem geplanten Biopic verkörpern. Dem US-amerikanischen „Rolling Stone“ zufolge befindet sich der Film über die Sängerin in der Vorproduktion.

An der filmischen Umsetzung von Ronstadts Lebens werden des Weiteren ihr Manager John Boylan sowie James Keach als Co-Produzenten beteiligt sein. Letzterer produzierte bereits die Dokumentation „Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice“ (2019). Außerdem ist er für das Johnny-Cash-Biopic „Walk The Line“ (2005) bekannt. Mehr ist noch nicht öffentlich über den Film; über weitere Besetzungen oder die Regie hält sich die Produktion bedeckt.

Selena Gomez mit Film-Teaser

Zuletzt hatte Selena Gomez die Gerüchte um ihre Mitwirkung an dem Film selbst befeuert. So teilte sie in den sozialen Medien ein Foto von Ronstadts Biografie „Simple Dreams“ (2013). Ein Screenshot der Instagram-Story kursiert noch bei X:

Selena Gomez shares a new picture from Linda Ronstadt biography book. Selena Gomez comparte una nuevamente imagen del libro de la biografía de Linda Ronstadt. pic.twitter.com/Vgm0h4iTIP — Selena Gomez Fan Acc (@_selenagomezecu) January 10, 2024

Ronstadt wiederum teilte Berichte über die geplante Verfilmung ihrer Karriere. Die elffache Grammy-Preisträgerin kommentierte, alles habe mit einem „einfachen Traum“ begonnen. 2014 wurde die Sängerin außerdem in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen. Inzwischen hat sie ihre Karriere aufgrund einer Nervenkrankheit beendet.