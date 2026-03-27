BTS brechen mit „Arirang“ alle Rekorde – auch in Deutschland

BTS schaffen als erste K-Pop-Band eine Doppel-Eins in Deutschland: „Arirang“ und „Swim“ auf Platz eins. Alle Infos zum spektakulären Comeback nach vier Jahren Militärdienst.

BTS knackt alle Rekorde. Die K-Pop-Gruppe veröffentlichte am Freitag, dem 20. März, ihr neues Album „Arirang“ – das erste Werk der Band seit vier Jahren. Der Release wurde groß gefeiert: mit einer Live-Releaseshow, einer Netflix-Dokumentation, einem Kino-Live-Event und einer Welttournee. Kein Wunder also, dass das Album direkt alle Rekorde brach.

Die Neuveröffentlichung steht auf Platz eins der Charts weltweit – und ebenso auf Platz eins in Deutschland. Auch der Aufhängersong „Swim“ erreichte Platz eins. Damit gelingt BTS eine spektakuläre Doppelspitze.

Historische Doppel-Eins in Deutschland

BTS sind damit die erste K-Pop-Band, der eine Doppel-Eins in Deutschland gelingt. Zudem gilt „Arirang“ als das meistverkaufte K-Pop-Album in einer Eröffnungswoche aller Zeiten – die Band übertrifft damit sogar ihren eigenen Rekord, den sie 2022 mit „Proof“ aufgestellt hatten.

Weltweit stehen sie zum dritten Mal auf Platz eins der Charts. In Deutschland ist es hingegen das erste Mal, dass ihnen auch hierzulande die Nummer eins gelingt.

Auf Spotify ist „Arirang“ bereits das meistgestreamte Album an einem Tag im Jahr 2026. Insgesamt acht Tracks aus dem neuen Werk befinden sich in den Single-Charts.

Großangelegtes Marketing-Comeback

Der Erfolg ist auch auf das Marketing rund um den Album-Release zurückzuführen. Mit der Live-Releaseshow und der Netflix-Live-Übertragung sorgte das Comeback für großen Medienrummel. Darüber hinaus waren BTS bei Jimmy Kimmel zu Gast. In Seoul und weiteren Städten finden den ganzen Monat BTS-Aktionen statt: Kunstausstellungen, Pop-Ups und vieles mehr. Immerhin ist BTS die K-Pop-Gruppe, die das Genre auch international bekannt gemacht hat. In Südkorea gelten sie als eines der Aushängeschilder des Landes.

Netflix-Dokumentation ab 27.03

Heute, am 27.03.2026, startet die Ausstrahlung der BTS-Netflix-Dokumentation. Die Produktion begleitet die Sänger bei den Aufnahmen zu „Arirang“ – dem Comeback, nachdem die Bandmitglieder vier Jahre Militärdienst absolvieren mussten.

World Tour mit Stopp in München

Nun sind BTS wieder unterwegs und auf World Tour. Am 9. April startet diese in Goyang, Südkorea. Die K-Pop-Idole werden rund 82 Konzerte in 34 Städten spielen. Auch München steht auf dem Programm: Am 11. und 12. Juli sind sie live in der Allianz Arena zu erleben.