Fleetwood Mac: Ende der Eiszeit bei Stevie Nicks & Lindsey Buckingham

Stevie Nicks und Lindsey Buckingham sprechen wieder miteinander – steht bei Fleetwood Mac eine Reunion an?

In der neuen Folge der Musik-Doku „Song Exploder“ trafen sich Stevie Nicks und Lindsey Buckingham – zumindest indirekt. Die beiden sprachen über die Entstehung ihres Songs „Frozen Love“, den sie 1973 für ihr gemeinsames Album BUCKINGHAM NICKS aufgenommen hatten. Dabei wurde deutlich: Nach Jahren des Schweigens herrscht wieder Kontakt.

„Frozen Love“ – eine moderne Tragödie

Der Song „Frozen Love“ beschreibt laut Nicks eine komplizierte Liebe voller Höhen und Tiefen. „Niemand liebt wirklich fröhliche Songs“, so die Sängerin in der Doku. „Ich jedenfalls nicht – und Lindsey auch nicht.“ Buckingham ergänzte dazu: „Unsere Beziehung war schwierig, aber das, was wir gemeinsam geschaffen haben, war es wert.“

Was dann herauskam: Die beiden Künstler trafen sich wohl kürzlich, um über den gemeinsamen Song „Frozen Love“ zu sprechen, wie „Parade“ berichtete. Das 1973 erschienene Album BUCKINGHAM NICKS wurde im September 2025 neu aufgelegt – darunter auch der Track „Frozen Love“.

Wiedersehen bei Christine McVies Gedenkfeier

Nicks und Buckingham hatten zuletzt 2022 miteinander gesprochen, als sie sich kurz bei der Gedenkfeier für Christine McVie begegneten. Grund für das angespannte Verhältnis war ein öffentlicher Streit im Jahr 2018, nachdem Buckingham aus Fleetwood Mac ausgeschlossen worden war. Er behauptete damals, Nicks habe die Band gezwungen, sich zwischen ihnen zu entscheiden.

In der Sendung „Song Exploder“ schwelgten Nicks und Buckingham dann – getrennt voneinander interviewt – in Erinnerungen an die Anfangszeit ihrer Karrieren. Nicks betonte dabei, dass sie wieder in Kontakt seien. Vielleicht steht also eine Reunion von Fleetwood Mac bevor.

Positive Worte füreinander

Die langjährige Beziehung der beiden sei bereichernd gewesen. Nicks beschrieb sie als ein „ständiges Auf und Ab, schwierig, aber gleichzeitig fantastisch“. In der Doku scherzte sie zudem über einen Textfehler in „Frozen Love“. Die Zeile „Hate gave you me for a lover“ habe eigentlich „Fate gave you me for a lover“ lauten sollen. Beim Singen könne man das leicht missverstehen, erklärte die Songwriterin und fügte hinzu: „Das ist nicht gut, ich rufe ihn später an.“ Mit „ihm“ war wohl Buckingham gemeint.

Buckingham & Nicks: So war die Zusammenarbeit früher

Die beiden begegneten sich erstmals 1966 auf einer Jugendgruppenveranstaltung der Menlo-Atherton High School, bei der sie gemeinsam den Hit „California Dreamin’“ sangen. Einige Jahre später traten sie der Band Fritz bei und lernten sich offiziell kennen. Trotz Support-Auftritten für bekannte Acts gelang es der Band nicht, einen Plattenvertrag zu bekommen. Nach dieser „ersten großen Enttäuschung im Musikgeschäft“, wie Nicks im Gespräch erklärte, lösten sie die Band auf. Dadurch entstand Raum für Neues – und die Liebesbeziehung zwischen Nicks und Buckingham begann.

Mit der Gründung von Buckingham Nicks – so hieß das Duo vor der Zeit bei Fleetwood Mac – verarbeiteten die beiden die Höhen und Tiefen ihrer Beziehung. Der Song „Frozen Love“ handelt laut Nicks von „zwei Menschen, die verliebt waren, viele Unterschiede hatten und die Welt etwas anders wahrnahmen, aber eine Beziehung führten, die wie ein Geschenk wirkte“. Nicks kümmerte sich um den Text, Buckingham übernahm Instrumentalisierung und Produktion. Der Musiker fasste den kreativen Prozess des Duos so zusammen: „Sie verstand, dass ich Dinge für sie veränderte, und ich verstand, dass ich ohne die wundervolle Grundlage, die sie mir gegeben hatte, nichts hätte verändern können.“

Konkrete Infos zu einer Reunion gaben sie jedoch nicht in der Doku bekannt.