Linkin Park: Gitarrist Brad Delson ist live nicht mehr mit dabei

Linkin Park müssen bei Konzerten künftig ohne ihr Gründungsmitglied Brad Delson auskommen.

Und noch ein Besetzungswechsel bei Linkin Park! Knapp zwei Tage, nachdem die Band in einem Livestream-Event ihre große Reunion (samt neuer Sängerin und neuem Drummer) bekanntgegeben hatte, gibt es erneut News – die allerdings für viele alteingesessene Fans wohl nicht ganz so erfreulich sind. Gitarrist Brad Delson wird nämlich live nicht mehr mit von der Partie sein.

In einem Statement wandte sich das Gründungsmitglied an die Fans der Gruppe, die vor sieben Jahren nach dem Tod von Frontmann Chester Bennington auf Eis gelegt wurde. Darin erklärt Delson, dass er im Studio und hinter den Kulissen zwar weiterhin Teil der Band ist, bei Live-Konzerten aber künftig nicht mehr dabei sein wird. „Ich habe mich immer sehr mit unseren Live-Auftritten verbunden gefühlt und war stolz darauf. Im Laufe der Jahre habe ich erkannt, dass ich am meisten aufblühe, wenn ich aktiv mit meinen Bandkollegen hinter den Kulissen arbeite – im Studio, bei der Zusammenarbeit an unserer neuen Musik und beim Aufbau unserer Live-Show“, schreibt Delson.

Delson: Neuer Gitarrist ist „Weltklasse-Musiker“

Delson stellt auch seinen Ersatzmann vor – zumindest mit Vornamen. „Obwohl ich in diesem neuen Kapitel nicht auf Tournee sein werde, freue ich mich sehr, Alex vorstellen zu können – meinen hübschen Stellvertreter on the road. Alex ist ein Weltklasse-Musiker, ein netter und aufmerksamer Freund, und wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass er sein einzigartiges Talent zu unserem LP-Universum beisteuern wird.“ Um wen es sich dabei handelt, ist offiziell noch nicht bekannt.

Das ganze Statement von Brad Delson:

„Wir freuen uns sehr, dieses neue Kapitel mit der Welt zu teilen.

Unsere Vision zum Leben zu erwecken, ist der Höhepunkt vieler Drehungen und Wendungen, während wir unsere einzigartige Reise als Band gemeinsam fortsetzen. Wir könnten es nicht tun ohne den Glauben an das, was möglich ist, selbst wenn Dinge unmöglich erscheinen; ohne die Fähigkeit, zuzuhören, besonders wenn die Emotionen hochkochen; und ohne die Unterstützung und Liebe von allen um uns herum. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank.

Ich bewundere @emilyarmstrong und @colinbrittain für ihr Talent, ihre Leidenschaft und ihre Partnerschaft. Tiefe Dankbarkeit gegenüber all meinen Bandkollegen für ihre Bescheidenheit, harte Arbeit und Freundschaft.

Ich habe mich immer sehr mit unseren Live-Auftritten verbunden gefühlt und war stolz darauf. Im Laufe der Jahre habe ich erkannt, dass ich am meisten aufblühe, wenn ich aktiv mit meinen Bandkollegen hinter den Kulissen arbeite – im Studio, bei der Zusammenarbeit an unserer neuen Musik und beim Aufbau unserer Live-Show.

Ich bin so stolz auf alles, was wir weiterhin gemeinsam erschaffen. Obwohl ich in diesem neuen Kapitel nicht auf Tournee sein werde, freue ich mich sehr, Alex vorstellen zu können – meinen hübschen Stellvertreter auf der Straße. Alex ist ein Weltklasse-Musiker, ein netter und aufmerksamer Freund, und wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass er sein einzigartiges Talent zu unserem LP-Universum beisteuern wird.

Frische Augen, ehrliche Wertschätzung und hingebungsvolle Teamarbeit haben uns zu diesem besonderen Moment gebracht. Es ist ein Privileg, unsere Kreativität mit euch zu teilen. Danke, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet.

-BBB“

Linkin Park: Neues Album und Tourdaten

Linkin Park veröffentlichen ein neues Album. „From Zero“ wird es heißen und erscheint am 15. November. Die Band geht mit dem neuen Album außerdem auf Tournee. Bislang stehen sechs Konzerte fest: Los Angeles, New York, Hamburg, London, Seoul und Bogotá.

11. September 2024 | Kia Forum – Los Angeles, CA

16. September 2024 | Barclays Center – New York, NY

22. September 2024 | Barclays Arena – Hamburg, Deutschland

24. September 2024 | The O2 – London, Großbritannien

28. September 2024 | INSPIRE Arena – Seoul, Südkorea

11. November 2024 | Coliseo Medplus – Bogotá, Kolumbie