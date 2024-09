Linkin Park: Wer ist die neue Sängerin Emily Armstrong?

Alles über die neue Linkin-Park-Sängerin Emily Armstrong und ihr bisheriges musikalisches Schaffen.

Darüber, dass Linkin Park ein Comeback mit einer neuen Sängerin ankündigen würden, wurde bereits seit einiger Zeit gemunkelt. Am 6. September um Mitternacht deutscher Ortszeit war es dann soweit: Via Livestream verkündete die US-amerikanische Band ihr großes Comeback. Tatsächlich: an die Stelle Chester Benningtons tritt fortan eine Sängerin. Wie kraftvoll das klingt, hörte man gleich beim ersten Song der Performance, der neuen Single „The Emptiness Machine“ – wer aber ist die neue Sängerin (und Gitarristin) Emily Armstrong eigentlich?

Die 38-Jährige ist alles andere als eine Unbekannte. Die Frontfrau der Band Dead Sara begeisterte vor Linkin Park schon viele andere prominente Kolleg*innen mit ihrer Stimme. So wurde sie etwa 2010 von Courtney Love eingeladen, auf dem Hole-Album „Nobody’s Daughter“ Backing Vocals einzusingen. Sie arbeitete mit einer ganzen Reihe von prominenten Künstler*innen zusammen – live und im Studio. Dazu gehören etwa The-Doors-Gitarrist Robbie Krieger, The Offspring, Beck, US-Popstar Demi Lovato oder Awolnation.

Erfolg mit eigener Band Dead Sara

Emily Armstrong stammt aus Los Angeles und macht seit ihren Teenagerjahren Musik. Sie wurde einerseits von Classic Rock wie Led Zeppelin und Fleetwood Mac, andererseits von Folk inspiriert. Armstrong brach die Highschool ab, um sich ganz der Musik zu widmen. Seit 2005 tritt sie mit der Band Dead Sara (zunächst Epiphany) auf. Ihr erstes Album „Dead Sara“ erschien auf ihrem eigenen Label. Besonders das Stück „Weatherman“ entpuppte sich als Erfolg für die Band.

Mit Dead Sara trat sie unter anderem auf als Support Act für Muse auf und spielte auf der Warped Tour. Die Band veröffentlichte bislang drei Alben, ihr drittes, „Ain’t It Tragic“ erschien beim Majorlabel Warner Records. Dead Sara wurden außerdem auf Demi Lovatos Album „Holy Fvck“ gefeatured und gingen mit ihr auf Tournee.

Linkin-Park-Frontmann Mike Shinoda spricht von „Weltklasse-Talent“

Nun hat Emily Armstrong also einen zweiten, wahrscheinlich deutlich lukrativeren Job – als Frontfrau bei Linkin Park. Bandchef Mike Shinoda hat in einem Statement gegenüber AP großes Lob für seine Kollegin (und den neuen Drummer Colin Brittain) übrig: „Je mehr wir mit Emily und Colin arbeiteten, desto mehr genossen wir ihre Weltklasse-Talente, ihre Gesellschaft und die Dinge, die wir schufen.“ Shinoda weiter: „Wir fühlen uns mit dieser neuen Besetzung und der lebendigen und energiegeladenen neuen Musik, die wir zusammen gemacht haben, wirklich gestärkt. Wir verweben die klanglichen Berührungspunkte, für die wir bekannt sind, miteinander und erforschen immer noch neue“.

Wie gut Armstrong zu Linkin Park passt, lässt sich unter anderem auf der neuen Single „The Emptiness Machine“ anhören. Am 15. November erscheint dann das neue Album der Band, „From Zero“.

Kritik wegen angeblicher Scientology-Nähe

Armstrong wird aber nicht von allen mit Begeisterung aufgenommen. Im Internet werfen ihr zahlreiche X-User vor, Mitglied von Scientology sein und den wegen mehreren Vergewaltigungen inhaftierten Schauspieler Danny Masterson unterstützt zu haben. So kursiert etwa auf Twitter ein Foto von ihr und dem The-Mars-Volta-Frontmann Cedric Bixler-Zavala, das sie auf einem Scientology-Empfang 2013 zeigen soll. Bixler-Zavala ist mittlerweile bei Scientology ausgestiegen. Die Ehefrau des Sängers ist eine der zahlreichen Frauen, die Masterson sexuelle Gewalt vorwerfen. Bixler-Zavala soll sich wütend dazu geäußert haben.

Linkin Park: Die Tourdaten

Armstrong kann man demnächst auch in Deutschland in ihrer neuen Rolle bewundern: Linkin Park gehen mit dem neuen Album außerdem auf Tournee. Bislang stehen sechs Konzerte fest: Los Angeles, New York, Hamburg, London, Seoul und Bogotá.

11. September 2024 | Kia Forum – Los Angeles, CA

16. September 2024 | Barclays Center – New York, NY

22. September 2024 | Barclays Arena – Hamburg, Deutschland

24. September 2024 | The O2 – London, Großbritannien

28. September 2024 | INSPIRE Arena – Seoul, Südkorea

11. November 2024 | Coliseo Medplus – Bogotá, Kolumbie