Linkin Park: Live-Premiere vom neuen Song „Casualty“ (Video)

Der Track wird auch auf dem neuen Album FROM ZERO (VÖ: 15. November) zu finden sein. Hier reinhören.

Bei ihrem Konzert am 8. November in Dallas, Texas, lieferten Linkin Park ein Live-Debüt ihres Songs „Casualty“. Fan-Aufnahmen offenbaren, wie der neue Song klingt und bei den Leuten ankam.

„Casualty“ von Linkin Park erstmalig live zu hören

Einige Besucher:innen des Gigs in Dallas filmten den Live-Moment. Doch auch Linkin Park selbst veröffentlichten am Sonntag, den 10. November, via Instagram einen kleinen Vorgeschmack auf den neuen Track. Bislang ist noch nicht bekannt, ob die Nu-Metal-Band vor dem offiziellen Album-Release am Freitag, den 15. November, auch eine Studioversion von „Casualty“ herausbringt.

Die Fan-Reaktionen auf Instagram

Auf das Instagram-Reel der Gruppe reagierten einige Fans in den Kommentarspalten eher negativ und wünschten sich den 2017 verstorbenen Sänger Chester Bennington zurück. So schrieben manche, dass die Lieder mit Emily Armstrong als Leadsängerin „immer schlimmer werden“. Eine Person meinte: „Heilige Sch**ße, sie klingt furchtbar, kann nicht mal richtig schreien.“ Jemand anderes drückte sich dabei etwas höflicher aus: „Ich will nicht respektlos sein, aber sie gibt sich zu viel Mühe und das ist ein Nein. Ich habe ehrlich versucht, sie innerhalb der Band zu mögen, aber ich kann die Reinheit von Chester nicht finden.“

Jedoch stößt der Song nicht bei alle Hörer:innen auf Missfallen und so versuchten viele die neue Linkin-Park-Stimme zu verteidigen: „‚Wahre‘ Fans weinen wie immer so laut und können Emily einfach nicht akzeptieren. Sie wird besser, verbessert sich bei jedem Konzert, aber Hasser werden hassen …“

Diese Songs sind bereits von der Platte bekannt

Zuvor veröffentlichten Linkin Park insgesamt drei Songs, die auf der LP zu hören sein werden: „The Emptiness Machine“, „Over Each Other“ und „Heavy Is The Crown“. Letzterer diente auch als Titellied des Finales der „League Of Legends“-Weltmeisterschaft, welche am 2. November in der englischen Hauptstadt stattfand. Ebenso soll es als neue Variante auf dem Soundtrack für die zweite Serienstaffel von „Arcane“ zu hören sein. „Casualty“ wird auf dem Album an sechster Stelle stehen.

