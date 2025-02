Chester Benningtons Kind verkündet: „Ich bin Transgender“

Draven Benningtons Pronomen sind jetzt „sie / ihr“.

Der Nachwuchs vom 2017 verstorbenen Chester Bennington hat Instagram genutzt, um Neuigkeiten zu verkünden: Draven Bennington ist trans.

„Beste Entscheidung“

Das 22-jährige Kind des früheren Linkin-Park-Sängers ließ in einem ausführlichen Statement wissen: „Ich hatte mein Coming-out als Transgender und habe eine Hormonersatztherapie begonnen, und das war die beste Entscheidung, die ich je in meinem Leben getroffen habe.“

Die Pronomen klärte Bennington auch gleich noch in der eigenen Instagram-Bio. Dort ist seit dem Valentinstag zu lesen: „sie / ihr“.

„Es zu ignorieren, hat eine Zeit lang funktioniert“

In dem emotionalen Posting des Artists ist zudem zu lesen: „Lange Zeit habe ich versucht, jemand zu sein, der ich innerlich nicht war. Es zu ignorieren, hat eine Zeit lang funktioniert. Aber immer wieder an den Scheideweg zu kommen, entweder glücklich zu sein oder zu gefallen – diese Entscheidung konnte ich nicht mehr treffen.“ Und weiter: „Im August letzten Jahres beschloss ich, den Weg des Glücks zu gehen und mir selbst treu zu bleiben.“

Support der Familie ist gegeben

Den Support von Familie und Freund:innen hätte sei wohl. So führte Bennington aus: „Ich liebe jeden einzelnen von euch, der mir nichts als Liebe und Respekt entgegengebracht hat und mich so sieht, wie ich wirklich bin. Mit all der Unterstützung und Liebe, die ich erhalten habe, habe ich die Kraft entwickelt, mich selbst zu lieben. Deshalb habe ich mich entschieden, nicht länger zu verstecken, wer ich bin. Liebe ist Liebe.“

Hier geht’s zum gesamten Instagram-Beitrag:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein aktuelles Foto von Draven Bennington ist ebenfalls auf Instagram als Profilbild zu finden.