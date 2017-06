Lisa Who kommt im Herbst wieder auf Tour

Jaja, den Gag, der sich aus ihrem Künstlernamen ableiten lässt, haben wir jetzt schon mindestens zweimal zu oft gehört. Tatsächlich muss man aber wohl leider immer noch erklären, um wen es sich hier handelt: Lisa Nicklisch, bislang vor allem als Keyboarderin und Chorsängerin der Band Madsen bekannt. Seit Januar hat Lisa allerdings ein Album im Repertoire – Titel: SEHNSUCHT –, mit dem sie es verdient hätte, auch als Solistin ein größeres Publikum zu erreichen.

Anders als die meisten Deutschpoeten dort draußen gelingt es Lisa Who nämlich tatsächlich, ein Stück verträumte Poesie in die Popmusik zu tragen, die formal oft gar nicht so weit weg ist von dem, was sonst so im Programm der nur etwas ambitionierteren Radiostationen zwischen Kiel und Freiburg zu hören ist. Der Unterschied liegt in den Details, die mal episch-soundtrackreif, mal an der Grenze zur Unsichtbarkeit arrangiert sind. Er liegt in dem besonderen Tonfall der Lisa Who, der man ihre Songwriter-Nachdenklichkeit einfach abnimmt. Anders als den meisten anderen eben.

Der Musikexpress freut sich, auch die Spätsommer- und Herbst-Termine von Lisa Who wieder präsentieren zu dürfen:

13.09. Nürnberg, Club Stereo

14.09. Erfurt, Museumskeller

15.09. Leipzig, Neues Schauspiel

16.09. Dresden, Konk Klub

17.09. Berlin, Auster Club

20.-23.09. Hamburg, Reeperbahn Festival

23.09. Karlsruhe, Laut & Leise Festival @ Substage

24.09. Stuttgart, Keller Klub

25.09. München, Milla

01.10. Düsseldorf, zakk

02.10. Wiesbaden, Kreativfabrik

