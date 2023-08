Madsen veröffentlichen neue Single „Das Beste von mir“ (Video)

Madsen haben den nächsten Track aus ihrem neuen Album HOLLYWOOD veröffentlicht – mitsamt Musikvideo.

Am Freitag, 18. August, haben Madsen ihr neuntes Studioalbum HOLLYWOOD veröffentlicht. Jetzt erschien ihr neues Video zum Albumsong „Das Beste von mir“. Das Musikvideo besteht aus Zusammenschnitten der Erlebnisse der vorherigen Wochen im Leben der Gruppe.

Madsen sagen darüber: „‚Das Beste von mir’ muss nicht zwangsläufig als Liebeslied verstanden werden. Wir als Band empfinden es gerade eher als Bild für unseren Zusammenhalt. Wir haben gerade eine sehr schöne Zeit und die Eindrücke der letzten Wochen spontan in unser Video zum Lied gebastelt: Backstage, im Bus, im Wendland, auf Promo-Reise, in TV Studios. Aber auch Bilder von tollen, aktuellen und älteren Auftritten sind in dem Clip zu sehen. Wir geben das Beste füreinander aber auch für unser Publikum, das uns gerade echt viel schönes Feedback zu unserem Album gibt“.

Die Veröffentlichung von „Das Beste von mir“ folgt auf die Single „Brücken“. Davor sind bereits die Singles „Ein bisschen Lärm“,„Heirate mich“ sowie der Titeltrack „Hollywood“ ausgekoppelt worden.

Ab dem 29. August spielt die Band vier „BBQ Blitz“-Konzerte um das neue Album HOLLYWOOD zu feiern. Die Shows in Hamburg und Leipzig sind bereits ausverkauft. Im Anschluss daran findet die große Tour zum Album statt. Dafür halten Madsen im Oktober und Dezember in Wien, Berlin, Köln, München und noch vielen anderen Städten. Unterstützt werden sie dabei unter anderem von Montreal, Deine Cousine und FJØRT.

Alle Termine für Madsen Live 2023

24.08. Gießen, Gießener Kultursommer

29.08. Leipzig, Felsenkeller Biergarten (BBQ Blitz, ausverkauft)

30.08. Berlin, :// About Blank (BBQ Blitz, wenige Restkarten)

01.09. Köln, Freideck Kantine (BBQ Blitz)

02.09. Hamburg, Molotow Backyard (BBQ Blitz, ausverkauft)

04.10. Wien, Arena (+ Montreal)

05.10. Linz, Posthof (+ Montreal)

01.12. Berlin, Columbiahalle (+ Deine Cousine)

02.12. Köln, Carlswerk Victoria (+ Deine Cousine)

08.12. München, Tonhalle (+ Deine Cousine)

09.12. Frankfurt, Batschkapp (+ Deine Cousine)

16.12. Dresden, Alter Schlachthof (+ Deine Cousine)

17.12. Oberhausen, Turbinenhalle (+ Deine Cousine)

21.12. Hamburg, Sporthalle (+ FJØRT)

Weitere Infos und Tickets gibt es unter www.madsenmerch.de.