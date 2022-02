Live aus Berlin: Casper stellt sein neues Album ALLES WAR SCHÖN UND NICHTS TAT WEH auf YouTube und im Radio vor

Am Freitag, den 25. Februar 2022, erscheint Caspers neues Album ALLES WAR SCHÖN UND NICHTS TAT WEH. Am Vorabend lässt der Rapper es bereits in voller Länge hören: Am Donnerstag, den 24. Februar, will er es um 22:30 Uhr live aus Berlin auf seinem eigenen YouTube-Kanal darbieten. Neben den neuen Songs soll es im Livestream „diverse Gäste und Überraschungen“ geben. Auf Radio Fritz, dem Jugendsender des RBB soll das komplette Konzert ab 22 Uhr übertragen werden.

Hier der Stream:

Zuletzt veröffentlichte Casper die neue Single „Fabian“ aus seinem neuen Album. Über ALLES WAR SCHÖN UND NICHTS TAT WEH schreibt ME-Redakteur Thomas Winkler in seiner Rezension entwarnend: „Casper wird eben nicht Mark Forster, sondern er selbst, der nachdenklichste, tiefgründelnste Casper, den es je gab, der Maestro des Gemütskranken-Rap.“ Wir haben Casper zu dem die Titelgeschichte der aktuellen Musikexpress-Ausgabe gewidmet. In unserem Interview zum Comeback sagt er: „Ich will nie wieder so berühmt sein“.

CASPER live auf „Alles war schön und nichts tat weh“ -Tour 2022 – die Termine:

05.05.2022 München, Backstage Werk

07.05.2022 CH-Bern, Bierhübeli

08.05.2022 Tübingen, Sudhaus

09.05.2022 Mannheim, Alte Feuerwache

10.05.2022 AT-Wien, Arena

13.05.2022 LU-Luxemburg, Den Atelier

14.05.2022 Hannover, Capitol

15.05.2022 Hamburg, Uebel & Gefährlich

16.05.2022 Dortmund, FZW

18.05.2022 Leipzig, Felsenkeller

19.05.2022 Berlin, Metropol

21.05.2022 Köln, Carlswerk Victoria

22.05.2022 Münster, Skaters Palace

23.05.2022 Bremen, Kulturzentrum Schlachthof

27.11.2022 Leipzig, Haus Auensee

29.11.2022 Stuttgart, Porsche-Arena

30.11.2022 CH-Zürich, Halle 622

01.12.2022 Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle

03.12.2022 Hamburg, Sporthalle

05.12.2022 München, Zenith

06.12.2022 AT-Wien, Gasometer

09.12.2022 Bochum, RuhrCongress

10.12.2022 Münster, Halle Münsterland

13.12.2022 Köln, Palladium

14.12.2022 Hannover, Swiss Life Hall

16.12.2022 Berlin, Max-Schmeling-Halle