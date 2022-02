Casper Alles war schön und nichts tat weh

Ein Blick auf den Albumtitel ALLES WAR SCHÖN UND NICHTS TAT WEH, das Streicherintro zum Auftakt, und ganz kurz könnte man denken: Ohoh, Casper wird pünktlich zu seinem fünften Album zum Mark Forster des Deutschrap. Aber dann setzt die gewohnt schartige Stimme ein: „Ich hab heute wieder dran gedacht, dass ich mir zu viel Gedanken mach.“ Und das kann man Forster echt nicht vorwerfen, aber, oh ja, Casper schon: Der Wahlberliner macht sich ein paar Gedanken, vielleicht sogar ein paar zu viel.

ALLES WAR SCHÖN UND NICHTS TAT WEH bei Amazon.de kaufen

In einer Tour de force quer durch scheinbar alle verfügbaren psychischen Untiefen geht es um Depressionen (nicht nur im Titelsong), um bipolare Störung (in „TNT“, bei dem Tua den Refrain singt), um Selbstmord („Billie Jo“) und Tod („Fabian“), die Klimakatastrophe („Das bisschen Regen“) oder eine toxische Beziehung („Mieses Leben/ Wolken“ mit Haiyti).

Der Maestro des Gemütskranken-Rap

Womöglich geht es nicht ganz so hoffnungslos zu wie auf dem Vorgänger LANG LEBE DER TOD, aber das liegt dann vor allem an der musikalischen Umsetzung. Erstmals hat Max Rieger (Die Nerven, All diese Gewalt) produziert, und er setzt weniger auf die schweren Gitarren und Gothic-Harmonien wie seine Vorgänger, sondern macht selbst aus dem apokalyptischen White-Trash-Kurzfilm „Zwiebel & Mett“ einen nahezu sommerlichen Beinahe-Hit, bei dem man auch die Refrain-Zeile „Und wir fahr’n zur Hölle, ja!“ gerne freudig mitsingt.

Die neue Eingängigkeit befindet sich allerdings in einem ständigen Infight mit Caspers sperrigem Vortrag – und Casper wird eben nicht Mark Forster, sondern er selbst, der nachdenklichste, tiefgründelnste Casper, den es je gab, der Maestro des Gemütskranken-Rap.

Die Berlinerin verpackt ihre Oden an garstiges Getier in dramatisch-emotionalen Kammerpop.

Trap als Rap-Rollenspiel, aber die Schwermut kommt am besten.

Auto-Tune-geschwängerter R’n’B-Rap, der die Identitätsfrage stellt, gerade eben weil er sie offensiv ignoriert.

Am Abend vor ihrem Erscheinen will Casper alle seine neuen Songs live im Stream zum Besten geben – „diverse Gäste und Überraschungen“ inklusive.

Der Siebenminüter zeichnet die Leukämie-Erkrankung eines engen Freundes des Musikers nach – und ist dennoch oder gerade deswegen eine Hymne auf das Leben.

Casper entfernt sich weiter denn je vom Rap, MØ wendet sich der Negation zu, Mitski kehrt zurück auf die Bühne und alt-J machen einen Schritt zurück nach vorn – diese und weitere Themen im jetzt erschienenen Musikexpress 03/22.