Lorde: Fans beschweren sich über defekte VIRGIN-CD

Back for very good: Das sind die 50 besten Comeback-Alben

Mit ihrem neuen Album VIRGIN begeistert Lorde gerade Fans weltweit – zumindest musikalisch. Denn die CD zum Album sorgt aktuell für Frust. Die Sängerin verkauft über ihre Website eine kristallklare CD, die mit ihrem recyclebaren Design und eleganten Ästhetik beworben wurde. Das Problem: Mehrere Fans berichten, die Disc sei nicht abspielbar. Vor allem in den sozialen Medien werden immer mehr Stimmen laut, die berichten, dass die VIRGIN-CD nicht funktioniere.

„Ziemlich enttäuschend“

Ein TikTok-Nutzer postete ein Video, in dem deutlich zu sehen ist, dass seine Stereoanlage die CD des neuen Lorde-Albums nicht erkennt. „Scheint so, als ob ältere Modelle mit alten Sensoren sie nicht abspielen können“, schrieb die Person in der Bildunterschrift. „Ziemlich enttäuschend, ich weiß, es ging um die Ästhetik, aber man hätte sie wenigstens auch auf normalen CDs pressen können.“

Ein weiteres TikTok-Video zeigt einen Fan, dessen CD-Player im Auto ebenfalls nicht in der Lage ist, die Disc abzuspielen. „Wer auch immer das entworfen hat, ist ein Idiot“, so er. „Das Schlimmste ist, dass es die einzige Version der CD ist.“

Tatsächlich ist auf Lordes offizieller Website nur eine einzige Variante der VIRGIN-CD aufgeführt. Diese ist aktuell ausverkauft. Zusätzlich werden dort mehrere Vinyl-Ausgaben angeboten.

Hat es eine technische Ursache?

Ein TikTok-User machte sich daran, die Ursache der Abspielprobleme zu finden. In einem Clip liefert er eine mögliche technische Erklärung dafür, weshalb die durchsichtige VIRGIN-Disc auf manchen Geräten nicht funktioniert: „Eine bestimmte Technologie, die in älteren CD-Playern wie meinem nicht vorhanden ist, ist der Grund, warum sie nicht funktioniert. Denn in teureren, neueren CD-Playern funktioniert sie.“ Dies ist so aber noch nicht offiziell nachgewiesen bzw. bestätigt.

Was kommt nach VIRGIN?

Mit VIRGIN veröffentlichte Lorde in diesem Jahr ihr bislang viertes Studioalbum. Auf dem Glastonbury 2025 stand sie als Secret-Act auf der Bühne und spielte einmal das komplette Album einmal live durch. Anfang dieser Woche hatte die Sängerin außerdem B-Seiten von VIRGIN angedeutet und offenbart, dass es noch weitere Songs gibt, die nicht auf dem Album erschienen sind.