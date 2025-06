Lorde heilte ihre Bühnenangst mit MDMA-Therapie

Lorde in emotionaler Mail an Fans: „Ich lebe wieder mit Herzschmerz“

Im Rahmen des bevorstehenden Release ihres neuen Albums VIRGIN, das am Freitag, den 27. Juni, erscheint, sprach Lorde in der „Late Show with Stephen Colbert“ offen über ihre langjährige Bühnenangst – und wie sie diese mithilfe einer begleitenden MDMA-Therapie überwinden konnte.

Die Sängerin erzählte, dass sie bereits seit ihrer Kindheit unter starker Auftrittsangst litt und zahlreiche Methoden ausprobiert habe, um damit umzugehen – jedoch ohne nachhaltigen Erfolg. Erst durch die MDMA-unterstützte Therapie sei ein spürbarer Wandel eingetreten.

„MDMA-Therapie hat meine Bühnenangst komplett verändert“

„Ich hatte wirklich die schlimmste Bühnenangst – eigentlich schon, seit ich mit fünf Jahren im Laientheater aufgetreten bin“, sagte Lorde im Gespräch mit Colbert. Als er fragte, was ihr dabei geholfen hat, dies zu überwinden, antwortete die Sängerin: „Nun ja, es war MDMA-Therapie. Wirklich – das hat meine Bühnenangst komplett verändert.“

Die Behandlung habe es nach eigener Aussage also ermöglicht, tiefsitzende Gefühle zu lösen, die durch klassische Therapie nicht zugänglich gewesen seien: „Was ich gehört habe, ist, dass manche Ängste sehr tief im Körper sitzen, und man hält daran fest. Man hält an Reaktionen wie Bühnenangst fest – aus Gründen, an die Gesprächstherapie oder reine Gehirnarbeit nicht herankommen. Aber wenn man das umgeht und direkt mit dem Körper arbeitet, passiert etwas. Und genau das ist bei mir passiert.“

Sieh dir hier das gesamte Interview an:

„Ich bin aufgewacht und wusste, es ist vorbei“

Sie fuhr im Interview fort: „Ich habe alles versucht gegen meine Bühnenangst. Dann habe ich diese Therapie gemacht – und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und wusste: ‚Es ist vorbei. Ich weiß, dass es vorbei ist.‘“ Die Erfahrung habe ihre Einstellung zum Live-Auftritt grundlegend verändert – heute liebe sie es, auf Tour zu sein.

Diesen Herbst und Winter geht Lorde mit ihrem neuen Album auf „Ultrasound World Tour“. Bereits im April hatte Lorde einen unangekündigten Auftritt im Washington Square Park hingelegt, der zeitweise durch die New Yorker Polizei unterbrochen wurde.