Luciano: So klingen seine Songs als Schlager-Versionen

Der Drill-Rapper Luciano aus Deutschland war am 20. September in der Sendung „ Late Night Berlin“ zu Gast. Dort wurden ihm zwei seiner Songs beziehungsweise Parts aus seinen Songs als Schlager-Version vorgesungen. Seine Aufgabe war es, diese zu erraten. Die beiden Songs wurden mit anderen Instrumentals und neuem Text, dafür aber sinngemäß wiedergegeben, sodass sie perfekt auf dem Oktoberfest hätten laufen können. Für das Erraten der Songs konnte er eine Box in Gold-Optik für seine Grills gewinnen.

Der erste Song war „Beautiful Girl“ hier einige der neuen Textzeilen: Schatzi du bist wunderschön Wir fliegen in die große Stadt Gott sei Dank lernten wir uns kennen Kann sein, dass ich dich verzaubert hab Luciano konnte diesen Song nicht erraten und sagt selbst: „Den hätte ich wissen müssen.“ Der zweite Song „Jäger“ hatte unter anderem diese Zeilen: Hab ´ne Freundin, einen Kaufladen Daimler ist nach meinem Geschmack Lausbuben wollen uns Piesacken Sie markieren nur den Strammen Max Diesen Song konnte Luciano erraten und gewann so die Box für seine Grills. Der hat den Moderator der Sendung, Klaas Heufer-Umlauf, danach auf seine Tour eingeladen. Sogar im Tourbus dürfe er mitfahren.

Luciano-Tour und neues Album

Patrick Großmann, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, geht im Oktober auf Deutschland-Tour. Diese beginnt am 03. Oktober in Berlin. Er wird der Reihe nach in Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart, Frankfurt und München auftreten.

Luciano bringt passend vor Tourbeginn ein neues, sein sechstes Album heraus. Er soll am 30. September erscheinen und trägt den Namen MAJESTIC.

Der Rapper war 2021 der meistgestreamte deutschsprachige Künstler und alle fünf vorherigen Alben landeten jeweils in den Top 10 der Charts. Sein jüngstes Album AQUA landete in der Schweiz auf Platz 1. In Deutschland fehlt ihm dieser Meilenstein noch.