HipHop-Recap: mit Ice Spice ft. Rema, Offset, Luciano und Farid Bang

Die neuen Releases bieten versierte Lyrics, ruhigere Beats, PR-Stunts & einige Überraschungsmomente.

Die HipHop-Welt hat dieses Mal neben bekannten Gesichtern, die fleißig jeden Freitag die Szene mit neuen Werken beliefern, auch Neulinge bzw. Überraschungsacts auf den Plan gerufen. Sowohl Ice Spice als auch Offset veröffentlichten nach längerer Zeit wieder Songs, die mitsamt einem neuen Musikvideo daherkommen. Letzterer brachte am Freitag, den 13. Oktober, nach vier Jahren Pause mit SET IT OFF eine frische LP heraus. Wir haben für euch mal in die neuen Werke reingehört und sie eingeordnet.

Ice Spice ft Rema – „Pretty Girl“

Ice Spice und Rema vereinen Rap und Afrobeat. Den meisten dürfte Rema bereits ein Begriff sein, da er 2023 mit „Calm Down“ einen Hit landete, für den er sich Selena Gomez als Feature-Partnerin ins Boot holte. Genau diesen Vibe bringt er nun auch in „Pretty Girl“ mit ein. Ein Track mit sanften Synthies und schnellen, poppigen Beateinsätzen. Ice Spice serviert dabei ihre typisch akzentuierten wie versierten Rap-Parts, die ebenfalls an ihren Durchbruchssong „Boy’s a Liar“ erinnern. Für „Pretty Girl“ arbeitet die 23-Jährige mit ihrem ständigen Produzenten Riot USA zusammen.

Offset ft. Travis Scott – „Say My Grace“

Im Juli 2023 erlangte Offset mit seiner Single „Jealousy“ große Aufmerksamkeit. Kein Wunder, denn der Rapper veröffentlichte den Track gemeinsam mit seiner Ehefrau und Rapperin Cardi B. Was das damit genau zu tun hat? 2018 wurde bekannt, dass Offset eine Affäre hatte, weswegen sich Cardi B für einige Zeit von ihm trennte. Vor der Veröffentlichung von „Jealousy“ begannen dann Gerüchte zu kursieren,Cardi B wolle sich rächen und sei auch fremdgegangen, womit sie für eine erneute Ehe-Krise gesorgt hätte. Die Spekulationen wurden dabei von Offset selbst losgetreten, der dies auf seinem Instagram anteaserte. Heraus kam: Das Thema war wohl vor allem als PR für ihre Single gedacht und hatte wenig mit der Realität zu tun.

Seine Single-Auskopplung „Say My Grace“ vom dazugehörigen Album SET IT OFF erhält dafür verhältnismäßig wenig Bewerbung. Dem Erfolg des Tracks hat es anscheinend wenig getan, denn die Klicks auf YouTube liegen im Millionenbereich. Was zum einen daran liegen kann, dass Offsets versierter Rapstil aus dem Track einen Banger macht oder zum anderen daran, dass Travis Scott mit auf dem Song zu hören ist.

Luciano – „Cold Princess“

Im Gegensatz zu seinen vorherigen Single-Releases (wie z.B. „Mami“) zeigt sich Luciano auf „Cold Princess“ von seiner ruhigeren und sentimentaleren Seite. Der Rapper erzählt hier die Geschichte einer Frau, die ihren Schmerz verbirgt und sich sehr zurückzieht. Auf einen schnellen Beat von DLS präsentiert Luciano einen smoothen und langsameren Rapstyle. Eine Zeile aus dem Track: „Ja, sie hofft immer noch, sie wird glücklich, wann hört der Schmerz endlich auf?“

Farid Bang – „Freitag der 13.“

Passend zum Release-Datum veröffentlicht Farid Bang seinen neuen Track „Freitag der 13.“ und macht darauf eine Ansage an die Szene. Dafür disst er „6pm“-Records und lässt es sich nicht nehmen, ebenfalls gegen Produzenten OZ und Shindy zu schießen. Auch wenn im Titel kein Feature-Partner genannt wird, überrascht Farid Bang gegen Ende seines sechsminütigen Songs mit Kollegah, der sprichwörtlich ans Mikrofon tritt und auch noch mal einige Lines gegen Shindy los wird. In dem Track heißt es unter anderem: „Und dein letzter Song klang, als wenn du „Gib ihm“ feierst (Yеah)/Alleine gegеn alle, so wird’s bis zum Ende bleiben“.