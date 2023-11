HipHop-Recap: mit Casper, Badmómzjay, Luciano und Jack Harlow

Diesmal geht es nicht um fette Karren und das große Geld, sondern vielmehr um die großen Emotionen.

Jetzt wird die verletzliche Seite mehr gepusht. So gesteht Casper, dass ihn Dämonen auf Trab halten, Badmómzjay verarbeitet eine Achterbahn-Liebesgeschichte, die doch eigentlich fürs Leben halten sollte, und Luciano erklärt ausführlich, dass er sich nur auf seine „Familia“ verlassen kann.

Casper – „sowas von da (hellwach)“

Casper gibt mit „sowas von da (hellwach)“ einen vierten Vorgeschmack auf sein am 24. November erscheinendes Album NUR LIEBE, IMMER. Lyrisch erzählt der Deutschrapper von Dämonen, die ihn nachts wachhalten. Eine fast unerträgliche Schlaflosigkeit, der man entfliehen möchte und ohne Tabletten nicht kann. Passend dazu zeigt das dazugehörige Musikvideo eine Frau, die auf der verzweifelten Suche nach Medikamenten ein Krankenhaus stürmt. Die Frau: Schauspielerin Lena Klenke, die unter anderem aus der Netflix-Serie „How To Sell Drugs Online (Fast)“ bekannt ist.

„Ich bin wach/Verschreib mir bitte was, das hilft/Denn die Gedanken Tag und Nacht nicht still“

Badmómzjay feat. Takt32 & Vito – „4 Life“

Die 21-Jährige schwört auf eine Liebe, die „4 Life“ anhält. Dazu holt sich Badmómzjay, neben dem Rapper Takt32, noch den Sänger Vito als Feature auf den Track. Auch sie selbst singt diesmal ein paar Lines und rappt über eine intensive Liebesbeziehung, in der man sich gegenseitig geschworen hat, bis zum Tod beieinander zu bleiben. Trotz überraschendem Ende würde man sich noch immer das Beste für den anderen wünschen. Neben dem Musik-Trio wird in dem Video ebenfalls ein Paar gezeigt, das auf einen eher ruhigeren Beat von Badmómzjays Stammproduzent Jumpa, einen Ausdruckstanz performt.

„Sag nicht goodbye zu mir/Denn du bist längst ein Teil von mir/Glaub mir, ich bleib‘ bei dir/Bis sie mein’n Namen in Stein gravier’n“

Luciano ft. Morad – „Familia“

In „Familia“ spricht Luciano unter anderem über die Schattenseiten des Ruhms und erklärt, durch seine Familie Halt zu finden. In einem Leben, in dem man konstant unter Druck steht und die Bekanntheit oft auch echten Beziehungen im Wege stehen kann, ist der neueste Track des Rappers eine Hommage an die Personen, auf die Luciano zählen kann. Dabei hebt er auch die positiven Seiten seines Erfolgs hervor: seiner Familie Unterstützung geben zu können. Für den Song holte er sich Morad auf den Song, der das Werk auf Spanisch eröffnet und aus „Familia“ einen bilingualen Track macht. Auch Luciano steuert dabei einige spanischsprachige Parts bei.

„Doch die Sonne geht auf, heute mach‘ ich die Tür’n auf für Familia/Heute geht es uns besser, verlor nie die Hoffnung von Nacht zu Nacht“

Jack Harlow – „Love On Me“

Jack Harlows Single „Love On Me“ fällt bei unserer Aufzählung ein wenig aus der Reihe, denn der Rapper zeigt sich hier nicht gerade emotional — es sei denn, man zählt die Musikvideoszene mit, in der er mit einem Hundewelpen kuschelt. Wir haben es hier mit einem typischen Jack-Harlow-Jam zu tun, in dem der 25-Jährige auf einem poppig-fröhlichen Beat über sein Charisma und seine Vorzüge in Liebesbeziehungen rappt. Sowohl Songtitel als auch Melodie könnten einigen bekannt vorkommen, da es sich hier um ein Sample von Cadillac Dales 1995er Hit „Whatever“ handelt. Mit der Single-Auskopplung läutet Harlow sein viertes Studioalbum JH4 ein, das noch Ende 2023 erscheinen soll.