Machine Gun Kelly: Pornostar spricht über angeblichen Pipi-Kink

Machine Gun Kelly mag nicht nur Blutspielchen – auch andere Körperflüssigkeiten scheinen ihn zu interessieren.

Die Pornodarstellerin Amai Miley teilte in einem Podcast intime Details über einen ihrer Ex-Partner, der angeblich während eines ihrer Dates ihren Urin getrunken haben soll. Medienberichten zufolge könnte es sich dabei um Machine Gun Kelly handeln. Die Sexarbeiterin war vor etwa acht Jahren mit dem Rapper zusammen.

Ihr Story könnte auf Machine Gun Kelly hinweisen

In einer Episode des Podcasts „Inside OnlyFans“ vom 4. Dezember erzählte Miley: „Er wäre perfekt für OnlyFans“. Dabei ließ die 34-Jährige den Namen ihrer ehemaligen Romanze bewusst aus. Sie gab lediglich den Hinweis, dass dieser Mann wohl ein Kind mit Megan Fox erwarte. Das dürfte also auf Machine Gun Kelly zutreffen, der als Vater gilt. Zudem wurde sein Name am 7. Dezember in dem dazu passenden Instagram-Posting des Podcasts genannt.

„Er hat mein Pipi getrunken“

Miley weiter: „Er hat mein Pipi getrunken.“ Daraufhin erklärte die Erotikfilm-Darstellerin, dass die beiden zu seinem Haus gefahren seien und er sie dazu aufforderte, unter die Dusche zu springen. Zuerst sei Miley verwirrt gewesen, da sie nicht Duschen gehen wollte. Doch dann ließ sie sich doch überreden. „Also tat ich es, und er hielt mir seine Hand hin und sagte: ‚OK, jetzt pinkle‘.“ Die US-Amerikanerin ahmte daraufhin nach, wie er seine Hände zum Auffangen der Flüssigkeit hielt und sagte: „Dann fing er an, so in den Mund zu gehen.“

Wie sie weiter in „Inside OnlyFans“ berichtete, sei nach dieser Handlung nichts Sexuelles mehr geschehen. Außerdem habe er es „nach diesem einen Tag nie wieder getan“. Miley schlussfolgerte daraus, dass ihr Urin „wahrscheinlich eklig schmeckte“, da sie zu dieser Zeit einen „Partygirl“-Lifestyle geführt habe.

Oraler Kontakt mit Körperflüssigkeiten schon von Kelly bekannt

Sollte der 34-jährige „Rap Devil“-Interpret hinter dieser Geschichte stecken, wäre es zumindest nicht sein erster oraler Kontakt mit Körperflüssigkeiten. So bestätigte seine Ex-Partnerin Megan Fox in einem Interview mit der britischen Ausgabe von „Glamour“ im April 2022 die groteske Behauptung, dass sie tatsächlich das Blut ihres (damals noch) Verlobten Machine Gun Kelly trinkt – und umgekehrt genauso. Gleichzeitig erklärte sie, dass es Teil eines Rituals sei: „Ich schätze es, das Blut des anderen zu trinken, könnte die Leute in die Irre führen oder sie stellen es sich wie in ‚Game of Thrones‘ vor“, sagte Fox. „Es sind nur ein paar Tropfen, aber ja, wir nehmen das Blut des anderen gelegentlich zu rituellen Zwecken zu uns.“