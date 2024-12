Nach angeblicher Trennung von MGK: Megan Fox soll sich Haus gekauft haben

Schon bevor das Gerücht die Runde machte, Fox sei nicht mehr mit Machine Gun Kelly zusammen, soll sie das Anwesen erworben haben.

Die Gerüchteküche hört in Sachen Megan Fox und Machine Gun Kelly nicht auf zu brodeln. Erst hieß es, die beiden hätten einander den Laufpass gegeben und nun soll die 38-jährige Schauspielerin sogar schon einen neuen Unterschlupf gefunden haben.

Beziehung schon länger am Ende?

Laut „TMZ“ soll nach über vier Jahren Beziehung bei Fox und MGK der Ofen aus sein. Auch wenn die Mimin erst kürzlich ihre Schwangerschaft bekannt gab, ist sie Insider-Quellen zufolge nun nicht mehr an einer Weiterführung der Partnerschaft mit dem 34-jährigen Musiker interessiert. „TMZ“ berichtete dazu, dass sich die Zwei während eines Thanksgiving-Ausflugs nach Colorado fürs Schlussmachen entschieden hätten. „Angeblich soll der Grund für die Trennung sein, dass Megan auf MGKs Handy Material gefunden hat, das sie verärgert hat und sie wollte, dass er die Reise vorzeitig verlässt. MGK verließ die Reise vorzeitig, und seitdem hat sich das ehemalige Paar nicht mehr gesehen, und sie sind derzeit nicht zusammen“, so die nicht weiter genannte Quelle gegenüber „TMZ“.

Jetzt will die Person aus dem engeren Kreis auch herausgefunden haben, dass die ehemalig Verlobten schon seit einem Jahr nicht mehr zusammen wohnten. MGK hätte sich bereits vor einigen Jahren ein eigenes Haus gekauft und immer wieder Leute zu Besuch gehabt, was Fox angeblich dazu gebracht haben soll, sich unwohl dort zu fühlen. Ein privater Ort für sie sollte wohl her. Nach einem Jahr von Mietunterkunft zu Mietunterkunft wechseln, hätte die „Transformers“-Darstellerin nun final ihr ganz eigenes Anwesen geshoppt – so zumindest die Aussage gegenüber „TMZ“. Hier heißt es auch, dass Fox nun in eine Gegend in Los Angeles ziehen würde, in der die Promi-Dichte groß wäre. Der Einkaufswert angeblich: Acht Millionen US-Dollar.

Planung ganz ohne MGK

Megan Fox soll den Insider:innen zufolge schon bald umziehen. Die Planung für das Ändern der eigenen Adresse soll aber auch schon ihren vermeintlichen Ex-Partner erfolgt sein. Auch die Zusage für die neuen vier Wände hätte der US-Star gegeben, bevor sie die Beziehung mit dem Musiker beendete.

Baby an Bord

Erst am 11. November machte Megan Fox ihre Schwangerschaft via Instagram bekannt. Insider:innen zufolge soll sie zu dem Zeitpunkt bereits im vierten oder fünften Monat schwanger sein. Bestätigte Informationen fehlen dazu jedoch. Für Fox wird es das vierte Kind sein. Sie ist bereits die Mutter von drei Sprösslingen, die aus ihrer vorherigen Beziehung mit dem Schauspieler Brian Austin Green hervorgingen: Noah, Bodhi und Journey. Auch Machine Gun Kelly hat schon eine Tochter aus einer früheren Partnerschaft.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Megan Fox und MGK hatten sich 2020 am Set von „Midnight in the Switchgrass“ kennengelernt und machten ihren Paar-Status noch im selben Jahr publik. 2022 folgte die Verlobung. Ein Jahr später sorgte Fox mit mehreren Instagram-Posts für Verwirrung, als sie eine Trennung andeutete und ihren Account daraufhin vorübergehend deaktivierte.

Und auch im März 2024 machte das Gerücht die Runde, dass die Verlobung des Promi-Paares wieder aufgelöst wurde. Im „Call Her Daddy“-Podcast von Alex Cooper wollte sich Megan Fox im Frühjahr nicht auf einen Beziehungsstatus festlegen lassen. „Was ich sagen kann, ist, dass er das ist, was ich als meine Zwillingsseele bezeichne. Und es wird immer eine Verbindung zu ihm geben – egal, was passiert. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wie genau das aussehen wird, aber ich werde immer irgendwie mit ihm verbunden sein.“ Die Verlobung sei aber dennoch beendet worden und sie habe aus der Beziehung gelernt, „dass sie nicht für die Öffentlichkeit bestimmt“ sei. Konkreter wurde die Mimin dabei jedoch nicht.