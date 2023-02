Madonna über Misogynie und Altersdiskriminierung: „Ihr werdet meine Seele nicht kaputt kriegen“

Foto: Getty Images for The Recording A, Kevin Winter. All rights reserved.

Am Sonntag, 5. Februar, fand die 65. Grammy-Verleihung in Los Angeles statt. In der Kategorie „Best Pop Duo / Group Performance“ gewannen Sam Smith und Kim Petras für ihr Duett „Unholy“. Überreicht wurde ihnen der Preis von niemand Geringerem als der Queen of Pop Madonna. Die wiederum sieht sich seitdem zahlreicher Kritik ausgesetzt, die nicht inhaltlicher Natur ist.

In den sozialen Netzwerken, allen voran Twitter, kommentierten User Madonnas Äußeres. Ihr wurde unterstellt, sie habe sich offenbar diversen Schönheitsoperationen unterzogen, und diese seien, so der Tenor, nicht zu ihrem Vorteil ausgefallen. Madonna sei nicht mehr wiederzuerkennen, hieß es, in Kommentaren auf Boulevardseiten war unter anderem die Rede davon, dass sie „mit operiertem Gesicht schockt“.

Nun hat Madonna in einem ausführlichen Instagram-Post zu der Kritik, die oft von Beleidigung nicht mehr zu unterscheiden war, Stellung bezogen. Sie glaubt, dass die Kritik an ihrem Look nicht mit ihrem Aussehen allein zu tun, sondern ihren Ursprung in jahrelanger Ablehnung ihrer dreisten Attitüde habe – kombiniert mit einem Wunsch bestimmter Teile der Öffentlichkeit, dass Frauen ab einem bestimmten Alter aus dem Scheinwerferlicht zu treten hätten. Sie beschreibt diese Welt voller Altersdiskriminierung und Misogynie als eine, „die Frauen jenseits der 45 nicht mehr feiern will und den Drang verspürt, solche Frauen zu bestrafen, wenn sie weiterhin willensstark, hart arbeitend und abenteuerlustig seien.“

Abschließend zitierte sie Beyoncé: „You won’t break my soul“, schrieb sie, „Ihr werdet meine Seele nicht kaputtmachen“, und führte aus: „Ich freue mich auf viele weitere Jahre mit subversivem Verhalten. Ich werde Grenzen verschieben, dem Patriarchat entgegentreten und vor allem meine Leben genießen. Bow down bitches!“

Seht hier ihren kompletten Post mit einer Videocollage von Backstage-Szenen, in denen sie mit Dopey knutscht und mit Sam Smith, Cardi B, Ab-Soul und DJ Honey Dijon abhängt:

Die 64-jährige Madonna geht in diesem Jahr auf große „The Celebration Tour“. Geplant sind zwischen Juli 2023 und Januar 2024 72 Konzerte in Nordamerika und Europa. Auch Shows in Deutschland wurden angekündigt.