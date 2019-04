Madonna veröffentlicht erste Single „Medellín“ aus neuem Album

Madonnas erste Single „Medellín“ inklusive dazugehörigem Video aus ihrem neuen Album MADAME X erscheint am 24. April 2019.

Die Veröffentlichung soll im Rahmen der in Deutschland um 22.00 Uhr ausgestrahlten MTV-Show „MTV Presents Madonna Live“ stattfinden. Für das 30-minütige Special wird Madonna live aus London mit dem britischen DJ Trevor Nelson über ihr vierzehntes Album und ihre bisherige Karriere sprechen. Auch der kolumbianische Sänger Maluma, der auf Madonnas neuer Single zu hören ist, soll aus Miami zugeschaltet werden.

MADAME X sei stark von der portugiesischen Kultur und speziell von Lissabon beeinflusst worden, so Madonna in einem offiziellen Statement. Weil sie in den vergangenen Jahren immer mal wieder dort residiert habe, sei ihre Liebe zur Latin Music und der lateinamerikanischen Kultur neuentflammt, was wiederum auf ihrer neuen Platte zu hören sei. So singt Madonna auf MADAME X beispielsweise neben Englisch auch auf Spanisch und Portugiesisch.

Kooperation

„Ich habe in Lissabon meinen Stamm und eine magische Welt voll unglaublicher Musiker gefunden, die meinen Glauben daran gestärkt haben, dass die Musik überall auf der Erde miteinander verbunden ist und die Seele des Universums verkörpert“, so Madonna.

Während „Medellín“ von dem französischen Songwriter Mirwais co-produziert wurde, sind auch zahlreiche andere Künstler auf dem neuem Album zu hören. Unter anderem trugen Diplo, Quavo (Migos) und Mike Dean zur Produktion von MADAME X bei. Aufgenommen wurde Madonnas neues Werk innerhalb von 18 Monaten in Lissabon, London, New York und Los Angeles.

Das Album soll ab dem 14. Juni als Standard- und als 2-CD-Deluxe-Edition sowie in diversen limitierten Formaten erhältlich sein.

Die Tracklist von Madonnas neuem Album „MADAME X“:

Medellín with Maluma Dark Ballet God Control Future ft. Quavo Batuka Killers Who Are Partying Crave ft. Swae Lee Crazy Come Alive Extreme Occident (nur auf der Deluxe-Version) Faz Gostoso ft. Anitta Bitch I’m Loca ft. Maluma I Don’t Search I Find Looking for Mercy (nur auf der Deluxe-Version) I Rise

Seit den Achtzigern veröffentlicht Madonna regelmäßig neue Studioalben und begeistert ihre Fans mit aufwändigen Bühnenshows und variierenden Alter Egos. MADAME X ist der Nachfolger des 2015 erschienen REBEL HEART.