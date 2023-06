„The Lure“: The Weeknd und Mike Dean veröffentlichen „Idol“-Main-Theme

Außerdem ist „World Class Sinner“ von Jocelyn, Lily-Rose Depps Figur in „The Idol“, erschienen.

Abel Tesfaye, alias The Weeknd, und Mike Dean haben am Freitag (9. Juni) das Hauptthema „The Lure“ der HBO-Serie „The Idol“ veröffentlicht. Das mysteriöse, Unheil verkündende Instrumental fängt den Vibe der Show von und mit Tesfaye ein. Neben „The Lure“ wurde am selben Tag auch noch der Song „World Class Sinner“ releast, den Jocelyn, Lily-Rose Depps Figur in „The Idol“, herausbrachte. Depp stand für den Song tatsächlich hinter dem Mikrofon.

Ursprünglich wollte Tesfaye den Soundtrack am 30. Juni als Album herausbringen. Auf Instagram teilte der 33-Jährige nun allerdings mit, dass er seine Meinung geändert habe: Von nun an werde jede Woche ein neuer Song vom Soundtrack veröffentlicht. „Ich hatte geplant, den kompletten Soundtrack für „Idol“ mit dem Serienfinale zu releasen, aber ich bin zu gehypet… Stattdessen möchte ich jede Woche gemeinsam mit der neuen Episode neue Musik droppen. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr hört, was wir gekocht haben“, heißt es in seinem Post.

Zuschauer:innen zeigen sich enttäuscht von erster „The Idol“-Folge

Zahlreiche Fans versammelten sich unter Tesfayes Post, um ihre Enttäuschung über die Serie auszudrücken. „Die Serie juckt uns nicht Bro, mach einfach ein Album“, schrieb ein User. „Bei allem Respekt, Episode 1 war Müll“, meinte ein anderer. Doch nicht alle fanden die Pilot-Folge grauenhaft: „Ich fand sie nicht so schlecht?“, kommentierte ein Nutzer, fügte allerdings hinzu, dass er high war, als er die Folge anschaute.

Die letzte Single vom „Idol“-Soundtrack „Popular“ mit Gastbeiträgen von Playboi Carti und Madonna erschien am 2. Juni. Zuvor war bereits am 21. April „Double Fantasy“ herausgebracht worden.

Der Grammy-Preisträger kündigte vor einiger Zeit außerdem an, sich einen anderen Künstlernamen zulegen zu wollen. „Das ist eine Sache, die ich einfach tun muss. Ich habe als The Weeknd nichts mehr zu sagen“, erklärte Tesfaye in einem Interview. Damit sich aber niemand Sorgen machen muss, verdeutlicht er in dem Gespräch auch, dass er weiter Musik machen werde, nur eben unter einem anderen Pseudonym.