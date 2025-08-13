„South Park“ verschärft Darstellung von US-Ministerin Noem

Zwei 18-Jährige sollen in Brad Pitts Villa eingebrochen sein

Die Macher:innen der Animationsserie „South Park“ veröffentlichten ein alternatives Abspann-Video zur umstrittenen Episode „Got a Nut“. Darin verschärfen sie die Darstellung von Kristi Noem, US-Ministerin für Innere Sicherheit, noch einmal. Die Serie teilte die zusätzliche Szene auf ihren offiziellen Social-Media-Kanälen.

Das Alternative Ende auf Social-Media:

Anspielung auf Memoir

In der Folge vom 6. August stellten die Macher:innen die Ministerin mehrfach satirisch dar. Neben Anspielungen auf angebliche Schönheitsoperationen zeigen sie sie als bewaffnete Politikerin, die Hunde erschießt. Die Szene spielt auf Noems Memoir „No Going Back“ von 2024 an, in dem sie beschreibt, ihren Familienhund getötet zu haben, weil er „nicht erziehbar“ gewesen sei.

Noems Kritik an der Episode

Das neu veröffentlichte alternative Ende zeigt Noem, wie sie ein Tiergeschäft betritt und durch milchige Glasscheiben auf die Tiere schießt. Ein kleiner Hund entkommt zunächst, doch Noem holt ihn außerhalb des Ladens ein und tötet ihn. Bereits vor der Erstausstrahlung kritisierte Noem die Darstellung, nachdem Standbilder der Episode veröffentlicht worden waren.

Am Donnerstag (07. August) äußerte sich Noem in einem Interview mit dem konservativen Moderator Glenn Beck zu ihrer Darstellung in „South Park“: „Es ist so billig, Frauen ständig wegen ihres Aussehens zu verunglimpfen. Das machen nur Liberale und Extremisten. Wenn sie meine Arbeit kritisieren wollen, sollen sie das tun, aber offensichtlich können sie das nicht.“

Auch J.D. Vance wurde karikiert

„Got a Nut“ ist die zweite Episode der aktuellen Staffel und knüpft an die Premierenfolge an, in der vor allem Donald Trump und seine politischen Verbündeten Ziel der Satire waren. Neben Noem karikierten die Macher:innen auch J.D. Vance, der in einem kurzen Auftritt als Mini-Assistent von Trump gezeigt wird, eine Anspielung auf die 70er-Jahre-Serie „Fantasy Island“. Hauptzielscheibe der Folge ist jedoch das Immigration and Customs Enforcement (ICE), das die Episode für seine harte und radikale Migrationspolitik kritisiert.

Hierzulande können Fans die 27. Staffel von „South Park“ über Paramount+ streamen. Jede Woche veröffentlicht die Plattform eine neue Episode.