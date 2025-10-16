„South Park“: Thiel, Vance und Trump auf Antichrist-Mission

„Überwältigt und bestürzt“: Meghan und Harry reagieren auf ihre Parodie in einer „South Park“-Folge

In der neuen „South Park“-Folge geht es ums virale „6-7“-Meme, JD Vance' Jagd nach Trumps Antichrist-Baby und Peter Thiels Exorzismus

2024 verkündeten die „South Park“-Schöpfer Trey Parker und Matt Stone, die 27. Staffel ihrer Serie würde erst im Folgejahr erscheinen, da sie auf eine Parodie von Donald Trump im Wahlkampf verzichten wollten. Zwar wurde der Wahlkampf nicht gedeckt, doch den Präsidenten nahmen sie bisher in ausnahmslos jeder Folge der aktuellen Staffel aufs Korn.

Die Episoden beleuchten je einen anderen Aspekt der autoritären Regierung des Republikaners – von der Unterdrückung von Medienkritiker:innen bis zum Einsatz von ICE-Agenten als Einschüchterungstaktik – ohne je der Darstellung seines vermeintlichen Mikro-Penisses überdrüssig zu werden.

In der sechsten Episode der Satire-Comedy-Show erwartet Donald Trump ein Baby mit Satan, das aus verschiedenen Gründen beseitigt werden muss. Daraufhin machen es sich drei der mächtigsten Männer der USA zur Aufgabe, Trumps Antichristen abzutreiben. Die neue Folge „Twisted Christ“ leitet laut Parker und Stone das Ende der 27. Staffel und zugleich den Beginn der nächsten ein.

Donald Trump will abtreiben und Peter Thiel exorziert einen Viertklässler

Die sechste Episode knüpft an das Ende der vorherigen an: Satan ist mit Trumps Baby schwanger. JD Vance möchte den ungeborenen Antichristen loswerden, weil er seine eigenen Pläne für das Weiße Haus gefährdet sieht, und Peter Thiel versucht, die Kinder von South Park vom Teufel zu befreien.

Trump wird vom Vizepräsidenten in eine Abtreibungsklinik begleitet, wo er sich zu einem Abbruch beraten lassen soll. Die Unwissenheit des 79-jährigen konservativen Selbstbestimmungsgegners zeigt sich sofort: Im Wartezimmer lässt er die Hose herunter und entblößt sein mikroskopisch kleines Geschlechtsteil – nur um zu erfahren, dass der Eingriff so nicht funktioniere.

Parallel dazu versucht der milliardenschwere, ultrakonservative Tech-Mogul und Hyperchrist Peter Thiel an der Grundschule von South Park einzugreifen. Er will die Schüler:innen mit biblischen Prophezeiungen und einer ihm gemeldeten „statistischen Numerologie“ – in Wahrheit ein belangloses Internet-Meme – „befreien“. Überzeugt, die Kinder hätten sich den Mächten der Finsternis verschrieben, beschlagnahmt der Palantir-Mitbegründer alle privaten Schuldaten, um ihr Verhalten zu überwachen.

Von allen Kindern amüsiert sich Cartman am meisten. Er übergibt sich jedes Mal, wenn er das „6-7-Meme“ hört – weshalb Thiel ihn einem Exorzismus unterzieht. Als sich Cartman wehrt, behauptet er, Greta Thunberg sei die wahre Antichristin „mit ihrer blöden Frisur und ihrem dummen Pony“.

„South Park“: Ein Gesellschaftsspiegel mit Unterhaltungswert

Kaum eine Serie reagiert so unmittelbar auf politische und kulturelle Ereignisse wie die 1997 gestartete Satire-Show. Zwischen Drehbuch und Ausstrahlung liegen oft nur wenige Tage – dadurch kommentiert „South Park“ die Gegenwart fast in Echtzeit.

Parker und Stone haben ein Format geschaffen, das zwischen Satire, Nachrichten und Popkultur-Kommentar oszilliert.

Auch die neue Episode reagiert auf aktuelle Entwicklungen in den USA. Datenüberwachung zum Schutz des Kinderwohls? Im South-Park-Universum überzeichnet – in der Realität jedoch nicht unbekannt. Mittlerweile tauschen Regierungsbehörden und private Unternehmen Daten aus unter anderem dem öffentlichen Nahverkehr oder Gesundheitssektor aus, wodurch die Infrastruktur öffentlicher Dienste zum Kontrollmechanismus wird. Seit dem 7. April dieses Jahres hat auch die ICE-Behörde Zugriff auf private Daten, um Festnahmen von Migrant:innen zu beschleunigen.

Auch der Thunberg-Antichrist-Vergleich kommt nicht von ungefähr. In mehreren inoffiziellen Vorträgen in San Francisco bezeichnete der Multimilliardär und Risikokapitalgeber die schwedische Aktivistin als „Legionärin des Antichristen“. Thiel neigt dazu, jede:n, der ihm nicht passt – von Umweltaktivist:innen bis zur US-Regierung – als Antichrist:in abzustempeln.

Frühzeitiger Start der 28. Staffel

Warum die 27. Staffel mit ursprünglich geplanten zehn Folgen vorzeitig endet, ist unklar. Dennoch sollen in diesem Jahr vier weitere Episoden erscheinen. Fans hatten bereits spekuliert, nachdem in Fernsehprogrammen auftauchte, dass die sechste Folge „Twisted Christ“ bereits als erste Episode der 28. Staffel angekündigt wurde.