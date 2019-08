Erst kürzlich hatten Mando Diao bekanntgegeben, das Label gewechselt zu haben und ihr neues Album somit kommenden Oktober bei Playground Music Sweden zu veröffentlichen. Nun gibt es mit der neuen Single „One Last Fire“ auch einen ersten Vorgeschmack auf das, was Fans der Indierocker sich von der neuen LP erhoffen können.

„‚ One Last Fire‘ handelt davon, den Funken in sich zu spüren und sich dafür zu entscheiden ein Feuer zu entfachen anstelle es zu löschen. Vielleicht ist es auch ein bisschen über meine Faszination für Pyromanie… haha!“, erklärt Sänger Björn Dixgård den Inhalt des neuen Songs in einem offiziellen Statement.

Das nun schon neunte Album der Schweden wir den Namen BANG tragen und am 18. Oktober erscheinen.

Das Artwork zum neuen Album:

Bereits einen Monat später begeben sich Mando Diao dann mit dem neuen Material auf Tour und legen dabei auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz einige Zwischenstopps ein.

Mando Diao live 2019 — hier sind die Deutschlandtermine:

22.11. Hamburg – Sporthalle

23.11. Wiesbaden – Schlachthof

24.11. AT-Wien – Arena

26.11. CH-Zürich – Xtra

28.11. Dresden – Alter Schlachthof

29.11. München – Tonhalle

30.11. Köln – Palladium

01.12. Berlin – Columbiahalle

Tickets gibt es online bei Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Mando Diao wurden 2002 im schwedischen Borlänge gegründet. Seitdem haben sie in wechselnder Besetzung insgesamt acht Studioalben veröffentlicht. Ihr aktuelles Album GOOD TIMES erschien 2017. Unsere Rezension dazu findet Ihr hier.

