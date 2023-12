Von Juni bis August werden sie Festivalgigs spielen und dazu noch ein Headliner-Konzert in Lingen.

Nachdem sie bis Anfang Dezember 2023 bereits sieben Gigs in Deutschland spielten, kündigen Mando Diao nun an, im Sommer 2024 für acht weitere Auftritte in deutsche Gefilde zurückzukehren. Von Juni bis August gibt es also so einige Möglichkeiten die Rockband live zu erleben.

Mando Diao live im Sommer 2024

2023 zelebrierte die schwedische Gruppe ihr 20-jähriges Bandjubiläum und veröffentlichte außerdem ihr elftes Album, BOBLIKOV’S MAGICAL WORLD. Ein Werk voller schnörkelloser Songs, die zum Luftgitarrespielen einladen. Grund genug das Tourleben noch weiter auszudehnen und 2024 weitere Konzerte folgen zu lassen.

Hauptsächlich werden Mando Diao den Festivalsommer mitnehmen, aber darüber hinaus gibt es die Band auch für eine Headline-Show in Lingen live zu sehen. Tickets dazu können bereits erworben werden.

Headline-Show:

28.06.2024 – Lingen, EmslandArena

Festivals:

22.-30.06.2024 – Kiel, Kieler Woche

27.-29.06.2024 – Rottershausen, Ab geht die Lutzi Festival

20.07.2024 – Mönchengladbach, BOBFest

26.-27.07.2024 – Schrobenhausen, Noisehausen Festival

16.08.2024 – Uelzen, Open R Festival

17.08.2024 – Illingen, Burg Open Air

16.-18.08.2024 – Großpösna, Highfield Festival