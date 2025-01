Marianne Faithfull ist tot: Fragen zur Todesursache

Woran starb die britische Musikerin?

Marianne Faithfull ist tot. Die britische Sängerin und Schauspielerin starb am 30. Januar 2025 im Alter von 78 Jahren. Wir werfen einen Blick darauf, was wir bislang über die Todesursache wissen.

Die Familie der Musikerin veröffentlichte ein Statement, in dem sie den Tod bestätigte. „Mit tiefer Trauer geben wir den Tod der Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Marianne Faithfull bekannt“, heißt es darin. „Marianne ist heute friedlich in London im Kreise ihrer Familie verstorben. Sie wird schmerzlich vermisst werden“, so die Familie weiter.

Schwere Covid-19-Erkrankung

Marianne Faithfull war 2020 schwer an Covid-19 erkrankt und kämpfte mehrere Wochen im Krankenhaus um ihr Leben. Zwischenzeitlich hatte es so ausgesehen, als würde sie die Erkrankung nicht überleben, Faithfull erhielt bereits palliative Betreuung. 2021 erklärte sie in einem Interview mit „Vogue„, die Folgen von Long Covid immer noch zu spüren. „Ich bin wirklich stark und gesund, ziemlich gesund“, erklärte sie im Gespräch. „Was ich habe, nennt sich Langzeit-COVID. Das bedeutet, dass man das Virus nicht mehr hat – es geht einem besser, aber man hat diese Rückstände: meine Lunge, mein Gedächtnis und meine Müdigkeit. Aber mein Arzt sagt, dass es mir in sechs Monaten oder einem Jahr wieder besser gehen wird.“

Eine Zeit lang sah das dramatischer aus aus. Dem „Guardian“ erzählte sie damals: „Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder singen kann. Vielleicht ist das vorbei. Es würde mich unglaublich aufregen, wenn das der Fall wäre. Aber ich bin 74. Ich fühle mich weder verflucht noch unbesiegbar. Ich fühle mich einfach menschlich.“ Ob Faithfulls Tod mit den Spätfolgen dieser Erkrankung zu tun hat, ist nicht bekannt. Ihre Todesursache bleibt bislang Spekulationssache, ein offizielles Statement dazu steht noch aus.

Marianne Faithfull und der Kampf gegen den Brustkrebs

2006 hatte sie bekanntgegeben, an Brustkrebs erkrankt zu sein – erklärte jedoch, dass der Krebs im Frühstadium entdeckt wurde. „Ich habe absolutes Vertrauen in mein fantastisches medizinisches Team, und natürlich werde ich wieder gesund sein, wenn nicht sogar besser als je zuvor“, sagte sie damals laut „NBC„. „Ich möchte den Fans versichern, dass die Tournee im nächsten Jahr eine einzige große Feier sein wird.“ Glücklicherweise konnte der Krebs vollständig besiegt werden.