Mark E. Smith, Sänger der Post-Punk-Band The Fall, ist tot

Die Meldung über den Tod des Musikers kam am späten Mittwochabend. Via Twitter vermeldete die Band The Fall, dass ihr Sänger Matt E. Smith gestorben ist.

The day I've been dreading. "It is with deep regret that we announce the passing of Mark E. Smith. He passed this morning at home…. 1/2 — Fall news (@fallnews) January 24, 2018

"… A more detailed statement will follow in the next few days. In the meantime, Pam & Mark’s family request privacy at this sad time." 2/2 Pam Van Damned

The Fall – manager — Fall news (@fallnews) January 24, 2018

Der Sänger sei am Mittwochmorgen in seinem Haus verstorben, der Manager der Band teilte dies mit. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Musiker mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, einige Konzerte musste er deswegen absagen. Noch im Juli 2017 erschien NEW FACTS EMERGE, die letzte Platte von The Fall.

Die Todesursache ist bisher noch nicht bekannt, der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.