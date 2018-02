Mark E. Smith: Die Todesursache steht fest

Am Montag berichteten wir über die chaotische Beerdigung des im Januar verstorbenen The-Fall-Sängers Mark E. Smith, denn dort kam es nach Flaschenwürfen sogar zur Schlägerei. Die Ursache für den mit 60 Jahren verstorbenen Musiker war bis dato allerdings noch nicht publik. Die Schwestern Smiths nutzten nun die Website der Band, um die Hintergründe des Todes zu erläutern.

Mark E. Smith erlag den Folgen von Lungen- und Nierenkrebs. Auf der Website von The Fall heißt es, dass die Post-Punk-Ikone sich jeder erdenklichen Behandlungsmaßnahme unterzogen hatte, um den Fortschritt der Krankheit aufzuhalten. Auch von „furchtbaren Nebeneffekte“ wurde er nicht verschont.

Mark had a great life and loved and lived it to the full and always by his own rules