Der Super Bowl, der in der Nacht zu Montag von den New England Patriots gewonnen wurde, sorgt auch abseits des Sports für Schlagzeilen. In bester Tradition wird die Halbzeitshow des Events diskutiert und vor allem kritisiert. Nachdem Justin Timberlake im vergangenen Jahr ganz gut wegkam, hatten Maroon 5 2019 eigentlich schon im Vorfeld verloren, weil dem Auftritt in Atlanta eine Absagewelle sowie eine politische Debatte vorausging.

Adam Levine und seine Leute haben trotz Gegenwind (lest hier alles über die Debatte) ihr Bestes gegeben, die Arena in Atlanta hübsch dekorieren lassen und ein Medley ihrer größten Hits zusammengestellt. Als weiteres Show-Highlight zog Levine noch sein T-Shirt aus, was am Tag nach dem Auftritt tatsächlich für mehr Aufmerksamkeit sorgt als die Gastauftritte der Rapper Travis Scott und Big Boi.

Die komplette Halbzeitshow des Super Bowl 2019 könnt Ihr Euch hier anschauen:

