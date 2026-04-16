Nach 6 Jahren Pause: Massive Attack neue Single mit Tom Waits ist da

Massive Attack veröffentlichen „Boots on the Ground“ feat. Tom Waits – politisch, ohne Spotify und als Auftakt weiterer Releases.

Seit ihrer letzten Veröffentlichung im Jahr 2020 wurde es zumindest musikalisch um Massive Attack etwas stiller. Nun ist es jedoch wieder soweit: Die Band lässt von sich hören. Am 16. April 2026 ist die neue Single „Boots on the Ground“ herausgekommen, für die sie Unterstützung bei Tom Waits suchten, welcher die Vocals beisteuerte.

Politische Note

Dass sich Massive Attack immer wieder politisch äußern und engagieren, ist bekannt. Schon seit Jahren bekennt sich das Duo beispielsweise im Kontext des Nahostkonflikts klar zu Palästina. Im März 2026 wurde Robert Del Naja bei einer Pro-Palästina-Demonstration in London verhaftet. In der Folge äußerte er sich kritisch zur britischen Regierung.

Auch „Boots on the Ground“ erscheint in einem politischen Kontext. Der Song folgt auf die großen „No Kings“- und Anti-ICE-Proteste in den USA, die sich gegen US-Präsident Donald Trump und dessen Einwanderungspolitik wandten. Zur Veröffentlichung liefern Massive Attack mitsamt Tom Waits in Zusammenarbeit mit dem US-Fotokünstler thefinaley ein Musikvideo, das die politische Note aufgreift und die gesellschaftlichen Spannungen der USA der letzten Jahre widerspiegelt.

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Neue Release-Strategie

Die Neuerscheinung kommt mit einem Label-Wechsel und einer bisher eher unkonventionellen Release-Strategie. Zum ersten Mal seit ihrer Gründung sieht die Band davon ab, den Song beim Streaming-Riesen Spotify zu veröffentlichen. Bei anderen Streaming-Anbietern ist die Single jedoch erhältlich. Auch hier scheint eine klare Botschaft an die Musikwelt zu stecken. Zudem soll der Track Auftakt für weitere Veröffentlichungen in naher Zukunft sein.

Ab dem 31. Juli 2026 wird „Boots on the Ground“ auch als Vinyl erhältlich sein. Auf der B-Seite des Tonträgers ist ein weiterer Track von Tom Waits mit dem Titel „The Fly“ zu hören. Die Erlöse aus dessen Verkauf sollen vollständig an die Organisationen American Civil Liberties Union und das US Immigrant Defense Project gespendet werden.

Eine große Ehre

Zum Release gaben Massive Attack ein Statement zur Zusammenarbeit mit Tom Waits sowie zur politischen Dimension der Platte ab: „Es ist eine große Ehre, mit einem Künstler von Toms Format, Originalität und Integrität zusammenzuarbeiten, doch dieser Track erscheint in einer Atmosphäre des Chaos. In der gesamten westlichen Hemisphäre verschmelzen staatlicher Autoritarismus und die Militarisierung der Polizeikräfte erneut mit neofaschistischer Politik. Vor dem Hintergrund der amerikanischen Notlage, sowohl im Inland als auch im Ausland, enthält dieser Track Anklänge von gefühllosen Impulsen und einer verzweifelten Geisteshaltung.“

Auch Tom Waits äußerte sich: „Vor vielen Jahren habe ich eine Einladung von Massive Attack zu einer Zusammenarbeit angenommen. Damals schickten wir ihnen ‘Boots on the Ground’. Die lange Verzögerung bei der Veröffentlichung hat mich nie beunruhigt. Heute, wie in allen vergangenen Tagen der Menschheit, garantiert dies, dass dieser Song nie aus der Mode kommen wird. Die Torheit des Menschen ist ein Festmahl für die Fliegen. Daher widmet sich die B-Seite von Massive Attacks kommender 12-Zoll-Single ‘The Fly’ meiner Wertschätzung für diese geflügelten Plagegeister.“