Tom Waits soll wieder mit dem Schreiben von Musik begonnen haben

Zuvor sei der 73-Jährige nur von „der Filmwelt abgelenkt“ worden, meint Manager Paul Charles.

Tom Waits‘ langjähriger irischer Musikagent Paul Charles hat seine Memoiren veröffentlicht. Unter anderem teilt er darin auch die Neuigkeit, dass Tom Waits wieder am Schreiben von neuer Musik sei.

Charles erinnert sich in dem Werk etwa an den letzten Auftritt von Waits im Jahr 2008 in Dublin, der im Rat Cellar stattfand, wie der „Irish Examiner“ berichtet. Der Autor schreibt darüber: „Wir hoffen alle, dass er wieder auf Tournee geht. Nachdem er die drei Abende im Rat Cellar absolviert hatte, ging er nach Hause. Er hat die Tournee sehr genossen, und die Idee war, mit dem Schreiben zu beginnen. Er hat ein paar Aufnahmen gemacht, und dann wurde er für eine Weile von der Filmwelt abgelenkt. Die Neuigkeit ist, dass er wieder mit dem Schreiben begonnen hat. Wir drücken ihm alle die Daumen für eine weitere Rückkehr.“

Weiterhin geht es in Charles‘ Buch „Adventures in Wonderland“ um die Zeit der Zusammenarbeit mit Künstler:innen wie den Beatles, den Kinks, Robert Plant, Van Morrison, den Rolling Stones, The Police, U2 und Co., sowie von seiner 30-jährigen Beteiligung am Glastonbury Festival.

Waits veröffentlichte zuletzt im Jahr 2011 ein Album, BAD AS ME, und wandte sich dann der Schauspielerei zu. In seiner filmischen Vita zwischen 2008 und heute sind Werke wie „The Book of Eli“, „The Ballad of Buster Scruggs“ und „Licorice Pizza“ zu finden. Außerdem lieh er seine Stimme den „Simpsons“ in einer Folge im Jahr 2012.

Kürzlich feierte Tom Waits‘ Debütalbum CLOSING TIME aus dem Jahr 1973 sein 50-jähriges Jubiläum mit einer Neuauflage.