Massive Attack: Robert Del Naja bei Pro-Palästina-Demo festgenommen

Robert Del Naja wurde am 12. März 2026 in London während einer Pro-Palästina-Kundgebung verhaftet. Was das für die Europatour bedeutet.

Eine Palästina unterstützende Protestaktion in London hat nun Folgen für Robert Del Naja.

Am Samstag, dem 12. März 2026, fand eine Großkundgebung im Zentrum der Stadt statt. Hunderte Menschen versammelten sich am Trafalgar Square, um eine Pro-Palästina-Demonstration abzuhalten. Unter ihnen war auch der Massive-Attack-Frontmann Robert Del Naja. Dieser hatte eine klare Botschaft zu verkünden: Als Teil der Aktion war er mit einem Schild zu sehen, auf dem geschrieben stand: „Ich lehne Völkermord ab, ich unterstütze die Aktion für Palästina.“ Der Protest richtete sich gegen das Verbot der Organisation „Palestine Action“. Das pro-palästinensische Netzwerk ist seit dem Jahr 2020 in Großbritannien aktiv und steht auf der Terrorliste. Mitgliedschaft oder die Unterstützung der Gruppe gilt als Straftat.

Nach Angaben der Polizei wurden 523 Menschen im Alter zwischen 18 und 87 Jahren während der Kundgebung festgenommen, darunter auch der Sänger. Von der Festnahme kursiert ein Video im Internet. Darauf ist zu sehen, wie sich Beamt:innen dem 61-Jährigen nähern, um ihm mitzuteilen, dass er festgenommen wird. Anschließend tragen sie ihn vom Platz.

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Statement bereits vor dem Protest

Schon vor der Aktion äußerte sich der Künstler gegenüber der Nachrichtenagentur „PA“ und erklärte, er wolle trotz möglicher Folgen für seine Karriere an der Demonstration teilnehmen.

Der genaue Wortlaut seines Statements: „Als Musiker macht man sich natürlich viele Gedanken, dass wir vielleicht nicht mehr reisen und keine Visa mehr bekommen könnten.“ Dann ergänzte er: „Aber ich dachte: Das ist absurd. Und als die Polizei wieder eine Kehrtwende machte und erneut Leute festnahm, fand ich das noch absurder. Also habe ich beschlossen, heute ein Schild hochzuhalten.“

Und weiter: „Falls ich festgenommen werde, bin ich sehr zuversichtlich, dass ich mit der richtigen Unterstützung vor Gericht sagen kann: Das war eine rechtswidrige Festnahme, und deshalb akzeptiere ich sie nicht.“

Abschließend sagte er: „Ich finde, die Aktionen von Palestine Action waren höchst patriotisch. Sie haben unser Land im Grunde davor bewahrt, sich an schweren Kriegsverbrechen zu beteiligen und internationales Recht zu brechen. Patriotischer geht es doch kaum.“

Folgen für die Massive-Attack-Tour?

Massive Attack engagieren sich bereits seit Längerem für Palästina und machen aus ihrer Unterstützung für das vom Krieg gezeichnete Land keinen Hehl. Ob die Verhaftung nun Folgen für das musikalische Schaffen des Duos haben könnte, bleibt abzuwarten. Für den Sommer 2026 ist eine Europatour der Gruppe mit mehreren Terminen geplant.

Statement nach der Verhaftung

Am 13. April 2026 veröffentlichte Robert Del Naja ein Statement via Instagram. Im Post zeigte er Bilder der Verhaftung und fand darunter klare Worte zu den Geschehnissen. Darin erklärt der Performer, seine Aktion nicht zu bereuen, und wendet sich gegen die „drakonische Regierung“ Großbritanniens.

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Im Statement hieß es von ihm: „Während des israelischen Völkermords in Gaza hatten die meisten Menschen, mich eingeschlossen, das Gefühl, allmählich den Verstand zu verlieren. Wie konnte die Welt, einschließlich der britischen Regierung, so etwas nur zulassen?“

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„Dieses Gefühl des Wahnsinns wurde noch verstärkt durch die unerklärliche Haltung vieler britischer Nachrichtenmedien (einschließlich der BBC), die sich weigerten, denjenigen zu nennen, der eine Gräueltat nach der anderen verübte. Es war Israel, und jeder wusste, dass es Israel war. Warum haben sie es nicht gesagt?“

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„Was das Thema Wahnsinn angeht“, fügte er hinzu, „kann man in Großbritannien im Jahr 2026 nach dem Terrorism Act verhaftet werden, wenn man schweigend dasitzt und ein Pappschild hochhält, auf dem steht, dass man Völkermord ablehnt und gewaltfreie Maßnahmen zu dessen Verhinderung unterstützt.“