Matthew McConaughey feiert seine „True Detective“-Staffel am meisten

Matthew McConaughey macht aktuell Werbung für seine Rolle in „The Rivale of Amziah King“. Doch lässt dabei auch seine Karriere ein wenig Revue passieren und lobt sich vor allem selbst in „True Detective“.

Fan der eigenen Serie

In einem Interview mit „Variety“ kam McConaughey auf sein Mitwirken in „True Detective“ zu sprechen. Dort spielte er einst die Rolle von Rustin „Rust“ Cohle. Dabei betonte er, dass er generell großer Fan der Serie. Er habe auch die neueren Staffeln gesehen, in denen es Vieles gab, was ihm gefallen hat. Trotzdem sagte er im Gespräch: „Meine Lieblingsstaffel – und ich glaube, ich kann das objektiv sagen – ist die erste Staffel.“

Das ist natürlich die Staffel, in der er selber mitgespielt hat. Das habe das Anschauen für ihn im Nachhinein aber nicht weniger spannend gemacht. „Ich habe sie wöchentlich, wie jeder andere auch, am Sonntagabend gesehen, und das war ein Ereignis für mich.“

Comeback mit neuem Thriller

Selbst ein geübter Schauspieler wie Matthew McConaughey kann nervös werden, wenn es nach einer langen Zeit wieder zurück ans Set geht. Denn vor „The Rivale of Amziah King“ hatte der 55-Jährige weniger Aufträge angenommen und berichtete nun von seiner Aufgeregtheit im Interview mit „Variety“. In den vorherigen Jahren konzentrierte er sich vor allem auf gemeinsame Zeit mit seiner Familie, schrieb aber auch seine Autobiographie „Greenlights“ und verlieh seine Stimme animierten Charakteren aus Filmen wie „Sing 2“.

In dem Thriller „The Rivals of Amziah King“ spielt McConaughey einen Imker im Südwesten der USA, der gemeinsam mit seiner ehemaligen Pflegetochter ein Geschäft in Oklahoma aufbauen will. Die Rolle scheint perfekt für sein Comeback gewesen zu sein, denn im Interview erklärte er, dass er sich gut mit ihr identifizieren konnte. „Ich bin zwar nicht dort aufgewachsen, aber ich kenne diese Art von Menschen und diese Orte und diese Art von Charakteren, die mitten auf dem Land leben.“ Weiter ergänzte er: „Diese Menschen im Südosten Oklahomas, wo der Film spielt, kennen die Verfassung, sie kennen die Regeln, nach denen sie leben, und sie suchen nicht nach Anerkennung durch den Rest der Welt. Ich verstehe sie.“