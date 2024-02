„True Detective“ erhält eine fünfte Staffel

Die neue Staffel von „True Detective“ wird von Regisseurin und Produzentin Issa López übernommen.

Der US-amerikanische Kabelsender HBO hat angekündigt, „True Detective“ fortzuführen. Nach dem Finale der vierten Staffel „Night Country“ soll der Vertrag für eine weitere Staffel der Anthologieserie verlängert werden. Auch die fünfte Staffel soll unter der Leitung von Issa López entwickelt und gestaltet werden, die den Schöpfer des Franchises Nic Pizzolatto abgelöst hatte, nachdem dessen Vertrag ausgelaufen und er zu Disney gewechselt war. López beschrieb „Night Country“ als „die schönste Zusammenarbeit und das größte Abenteuer meines gesamten kreativen Lebens“, weshalb sie die neue Staffel kaum erwarte könne.

„True Detective: „Night Country“ übertrifft alle bisherigen Staffeln

Ein Grund für die Verlängerung dürfte vor allem der Erfolg der vierten Staffel gewesen sein. Denn „Night Country“ ist die meistgesehene Staffel von „True Detective“ und übertrifft die erste Staffel der Serie mit 12,7 Millionen Zuschauer:innen auf mehreren Plattformen. Dabei war das Staffelfinale am 18. Februar mit 3,2 Millionen Zuschauer:innen bei HBO und Max die meistgesehene Folge der Season. Das entspricht einer Steigerung von 57 Prozent gegenüber der ersten Folge im Januar.

Trailer zur aktuellen, vierten Staffel „True Detective: Night Country“:

In „Night Country“ untersuchen die Detectives Liz Danvers (Jodie Foster) und Evangeline Navarro (Kali Reis) das Verschwinden von acht Männern, die in einer abgelegenen arktischen Forschungsstation in Alaska arbeiten. Schon bald stellen sie fest, dass die Ereignisse in der Station mit einem ihrer alten Fälle zusammenhängen könnten.