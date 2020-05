Max Raabe im Interview: „Rechtes Denken und Ironie schließen sich aus““

Popkolumne, Folge 67

Von Zugezogen Maskulin bis Thomas Gottschalk: Volkmanns Floskel-Kolumne im Relotius-Style

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Paula Irmschler die High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler*in, welche Platte, welcher „Wetten dass...?“-Moderator lohnt sich (nicht) – und was war sonst noch los? In der neuen Folge zur KW 21/2020 geht es um die „Tired Women“-Akademie, Gottschalks Geburtstag, um die Steuer von Zugezogen Maskulin und den schweren Abschied vom Homeoffice. Legt Eure Masken ab und schießt in die Luft – die neue Popwoche ist da.